La marque Xiaomi produit de nombreux smartphones mais sait aussi faire des tablettes tactiles Android. Sa gamme Xiaomi Pad s'est installée au fil des années et après une Xiaomi Pad 5 qui a profité des périodes de confinement et de la pandémie, la séroe Xiaomi Pad 6 a fait son apparition depuis le début de l'été en France.

Si la firme a annoncé les Xiaomi Pad 6 et Xiaomi Pad 6 Pro plus tôt dans l'année, elle gardait en réserve une troisième variante qui joue cette fois dans la cour des grands, par ses caractéristiques et ses dimensions.

Présentée lors d'un grand événement organisé en Chine, la tablette tactile Xiaomi Pad 6 Max joue la carte du gigantisme avec sa grande dalle de 14 pouces qui offre une résolution 2,8K, une luminosité de 600 nits et un rafraîchissement 120 Hz mais reste sur une dalle LCD IPS.

Elle vient ainsi sur les terres de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra et ses 14,6 pouces, sans aller jusqu'à proposer comme elle un écran OLED, vraisemblablement pour contenir son coût.

Ecran LCD IPS et Snapdragon 8+ Gen 1

Sans doute dans la même optique, la Xiaomi Pad 6 Max fait le choix d'un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 avec un imposant système de dissipation thermique et une configuration mémoire de 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Pour alimenter le tout, on pourra compter sur une batterie de 10 000 mAh avec charge rapide filaire 67W et 33W en charge sans fil inversée, ce qui devrait permettre de recharger des gadgets mais aussi et surtout des smartphones.

La tablette tactile embarquera pléthore de haut-parleurs avec support Dolby Atmos pour tous les types de divertissement d'autant plus qu'elle sera livrée avec Android 13.

Du choix dans les configurations

A l'arrière, la tablette Xiaomi Pad 6 Max embarque deux capteurs : un module photo de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. A l'avant, un module de 30 mégapixels permettra de réaliser de la visioconférence et l'on trouvera un module 3D ToF pour de la reconnaissance faciale avancée.

La Xiaomi Pad 6 Max est annoncée en Chine aux tarifs de :

8 Go / 256 Go : 3799 yuans (480 euros environ)

(480 euros environ) 12 Go / 256 Go : 3999 yuans (505 euros environ)

(505 euros environ) 12 Go / 512 Go : 4399 yuans (555 euros environ)

(555 euros environ) 16 Go / 1 To : 4799 yuans (606 euros environ)

L'imposante tablette tactile Android de 14 pouces sera proposée en coloris noir ou blanc. Rien n'est dit pour le moment concernant une commercialisation en dehors de la Chine.