Plutôt que de rester sur le segment d'entrée de gamme, le groupe Xiaomi a fait le choix de proposer avec la Xiaomi Pad 5 un modèle se rapprochant des tablettes iPad grâce à un format et une configuration plus relevée que la plupart des nouveaux acteurs entrés récemment sur ce marché.

La génération suivante, à savoir la Xiaomi Pad 6, sera présentée le 18 avril 2023 et devrait suivre la même logique. Son passage par la certification de la FCC (Federal Communications Commission) américaine permet de compléter ce qui est connu de la fiche technique.

Une tablette à l'aise dans tous les domaines

On sait déjà que la tablette devrait proposer un affichage LCD IPS de 11 pouces en résolution 2880 x 1800 pixels avec rafraîchissement d'au moins 120 Hz. L'écran pourra supporter un stylet (qui a fait l'objet d'une certification séparée) et aura un dock / clavier en accessoire.

Côté processeur, elle proposera un SoC Snapdragon 870 pour la version standard et une puce Snapdragon 8+ Gen 1 pour le modèle Xiaomi Pad 6 Pro. Ce ne sont pas les dernières versions mais cela restera suffisant pour un usage très polyvalent : divertissement, jeu, productivité...

Stylet et charge rapide

La certification FCC ajoute la configuration mémoire : 6 ou 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go qui devrait être complété d'une version 256 Go, c'est à dire une configuration standard pour ce type de produit.

La tablette Xiaomi Pad 6 embarquera une batterie de 4320 mAh (estampillée 4500 mAh) avec une charge rapide 33W, si l'on en croit le chargeur livré avec. A voir si la rumeur d'une charge plus rapide en 67W se concrétisera (à moins qu'elle ne soit réservée à la version Pro).

Attendue le 18 avril avec le smartphone Xiaomi 13 Ultra et le bracelet connecté Xiaomi Band 8, la tablette tactile Xiaomi Pad 6 garde encore pour quelques jours le mystère de son prix.