Les tablettes tactiles offrent généralement des écrans de diagonale allant de 7 à 10 pouces mais certains fabricants ont commencé à pousser cette diagonale vers le haut.

Après Apple et Samsung, Xiaomi saute à son tour le pas et bascule vers les grandes tablettes tactiles grâce au modèle Xiaomi Pad 6S Pro présenté en même temps que la série de smartphone Xiaomi 14 sur le salon MWC 2024 de Barcelone.

On est ici sur une dalle de 12,4 pouces avec une résolution 3K (3048 x 2032 pixels, soit une densité de 294 ppi) et un rafraîchissement d'écran de 144 Hz, le tout dans un format 3:2 qui trahit une volonté d'en faire un outil de productivité autant qu'un système multimédia. Seul "regret", il s'agit d'une dalle LCD et non AMOLED.

L'écran peut faire fonctionner un stylet Xiaomi Focus Pen avec 8192 niveaux de sensibilité de pression et un échantillonnage de 240 Hz pour obtenir un trait précis et fluide.

Des caractéristiques haut de gamme

A bord, la tablette tactile mise sur le processeur Snapdragon 8 Gen 2 (processeur premium de Qualcomm de 2023) avec 8 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et des capacités de stockage de 256 Go à 1 To en UFS 4.0

Elle embarque une solide batterie de 10 000 mAh avec charge (très) rapide de 120W, ce qui permettra une charge complète en à peine plus d'une demi-heure et de quoi assurer plusieurs heures d'autonomie en 10 minutes de charge.

La présence du processeur permet en outre d'assurer une connectivité sans fil WiFi 7 tandis que le connecteur USB-C est compatible USB 3.2 Gen 1 pour des débits encore plus élevés.

La tablette Xiaomi Pad 6S Pro exploite Android 14 avec la nouvelle surcouche HyperOS et intègre des applications de productivité. On pourra tirer parti de ses capacités multitâches pour afficher plusieurs applications simultanément et en faire un vrai petit ordinateur d'appoint avec le dock clavier en option.

La Xiaomi Pad 6S Pro sera disponible à partir du 6 avril 2024 au prix de 699 € (en version 8 / 256 Go ) et à 799 € en ajoutant le dock-clavier amovible.