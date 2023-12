Le groupe Xiaomi a dévoilé en même temps que ses smartphones Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro une nouvelle surcouche venant remplacer sa traditionnelle interface MIUI.

Baptisée HyperOS, son ambition est de faciliter la liaison et le contrôle avec les nombreux objets connectés de son écosystème qui s'étend à de nombreuses catégories.

La surcouche n'a été pour le moment annoncée que pour le marché chinois mais elle doit couvrir de nombreux smartphones sous son nom mais aussi de ses marques filles Redmi et Poco.

HyperOS Global pour le reste du monde ?

Et pour le reste du monde ? Si rien n'a encore été évoqué, une liste de smartphones destinés à recevoir une version internationale de HyperOS, a émergé. La mise à jour vers une surcouche HyperOS Global interviendrait dès le premier trimestre 2024, Xiaomi voulant rapidement passer à cette nouvelle interface.

La liste des smartphones concernés serait la suivante :

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Poco F5

Poco F5 Pro

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 12S

La liste est encore à prendre avec des pincettes et n'est sans doute pas exhaustive mais elle permettrait de couvrir les modèles de référence de Xiaomi d'ancienne génération, en plus des Xiaomi 14 et 14 Pro qui en seront nativement dotés.

Il faudra attendre confirmation de cette évolution qui marquerait l'arrivée d'HyperOS sur les marchés internationaux et donnerait du poids à cette initiative, même si le marché chinois, par sa taille, permet sans doute de la mettre efficacement à profit.