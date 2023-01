Commençons avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11S qui bénéficie d'une belle réduction sur AliExpress.

Il possède un écran AMOLED de 6,43" en définition 2400 x 1080 pixels avec taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz et échantillonnage tactile de 180 Hz. Il intègre un SoC MediaTek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage.

A l'avant un capteur photo de 13 mégapixels est présent pour de très bons selfies, et à l'arrière vous trouverez un bloc photo composé de trois capteurs dont le principal est de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Enfin, sa batterie est d'une capacité de 5000 mAh avec charge rapide 33 W capable de le recharger en moins d'une heure.

Sur AliExpress, vous trouverez le Xiaomi Redmi Note 11S 6+64 Go au prix réduit de 200 € avec une livraison gratuite depuis la France en 3 jours.

Passons maintenant au smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro qui profite d'une très belle réduction.

Doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile maximal de 360 Hz, il est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5. Il intègre un processeur MediaTek Helio G96 épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Concernant la photographie, il est équipé de quatre objectifs, dont un de 108 mégapixels, un de 8 MP et deux de 2 MP. Pour les selfies, une caméra de 16 mégapixels est présente. Il est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide filaire de 67 W, pour une recharge complète en 30 minutes.

Sur AliExpress, vous trouverez le smartphone Xiaomi Note 11 Pro 6+128 Go au prix ultra réduit de 215 € et la version 8+128 Go à seulement 236 € avec le cumul d'un coupon vendeur et du code de réduction JANFR25, le tout avec la livraison gratuite depuis la France.

Finissons avec le smartphone Xiaomi 11T Pro qui voit son prix chuter.

Equipé d'un écran de 6,67" AMOLED FHD+ et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il intègre un processeur Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage, et est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6.

Au niveau de la photo, il intègre un capteur principal de 108 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un zoom de 5 MP. A l'avant, on trouve une caméra de 16 MP pour vos selfies. Sa batterie de 5000 mAh offre une bonne autonomie avec une charge rapide de 120 W permettant une recharge complète en 17 minutes seulement.

Sur AliExpress, vous trouverez le smartphone Xiaomi 11T Pro 8+256 Go au prix ultra réduit de 395 € avec le code de réduction JANFR25 et avec la livraison gratuite depuis la France.

