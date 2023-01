Pour commencer, parlons du PC portable Asus TUF F15 TUF517ZM-HN193W qui est un ordinateur portable clairement taillé pour le jeu vidéo (gaming).

Avec son écran de 15,6 pouces Full HD 144 Hz, visez le Top 1 sur le dernier Battle Royale. Animé par un processeur Core i7 12650H (10 cœurs, 2,3 GHz avec le Turbo Boost jusqu’à 4,7 GHz), ce PC gaming vous permettra tant de jouer que de monter vos vidéos. Le multi tâche ne sera plus un souci pour vous.

Pour compléter cette configuration, Asus intègre 16 Go de RAM en DDR5 (dernière génération), un stockage SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go GDDR6. Le tout est livré sous Windows 11.

Vous trouverez chez Darty ce PC portable Asus TUF F15 TUF517ZM-HN193W en coloris noir au prix réduit de 1379,99 € au lieu de 1899,99 €.

