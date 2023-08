Tout en occupant les segments hauts avec la tablette tactile Pad 6 et ses déclinaisons, le fabricant Xiaomi propose également une tablette plus abordable grâce à la Redmi Pad.

Avec la nouvelle Redmi Pad SE, la marque étend encore sa présence sur le marché des tablettes tactiles en proposant une tablette tactile Android bien équipée à petit prix.

Elle s'articule autour d'un affichage de 11 pouces FHD+ avec dalle LCD IPS offrant un ratio 16:10 pour profiter de tous les types de divertissement. Avec son contraste annoncé de 1500:1 et sa luminosité maximale de 400 nits, elle n'est pas la plus performante du marché mais elle devrait rester efficace pour une bonne polyvalence d'usages grâce à ses certifications Flicker Free (exploitant le DC Dimming) et Low Blue Light de TÜV Rheinland.

La tablette polyvalente pas chère

Son rafraîchissement d'écran jusqu'à 90 Hz assurera une bonne fluidité des animations et des jeux, à moins de vouloir rester en 60 Hz pour préserver l'autonomie.

La Redmi Pad SE se limite à un processeur Snapdragon 680 associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui en fera une tablette du quotidien plus qu'une bête de course, avec une batterie de 8000 mAh avec charge 10W en USB-C.

Toujours pour le divertissement, on trouvera 4 haut-parleurs avec support du Dolby Atmos. La tablette comprend également un capteur avant de 5 mégapixels pour la visioconférence et un unique module arrière de 8 mégapixels.

La tablette tactile Android Redmi Pad SE sera disponible à partir du 22 août 2023 sur le site Mi.com pour un prix de 199 € avec différents coloris au choix : violet, gris ou vert.