Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a officialisé un plan ambitieux : l'intégration massive de robots humanoïdes sur les chaînes de production d'ici cinq ans.

Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large où l'intelligence artificielle devient le pilier de l'industrie. Le groupe démontre déjà l'efficacité de cette approche dans son usine automobile avec des contrôles qualité décuplés en vitesse et en précision.

L'annonce de Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi, a le mérite de la clarté : l'avenir de l'industrie sera robotisé, ou ne sera pas. Dans une déclaration récente, le dirigeant a affirmé que l'intelligence artificielle n'est plus un simple outil d'appoint, mais bien la fondation sur laquelle reposeront les systèmes industriels de demain.

Cette vision prendra une forme très concrète, avec l'arrivée massive de robots à forme humaine dans les installations du groupe.

L'IA, déjà dix fois plus rapide que l'humain ?

Pour illustrer la rapidité de cette transition, Lei Jun a pris l'exemple concret des usines automobiles de la marque. L'une des tâches les plus complexes, l'inspection des grandes pièces moulées sous pression, dépendait autrefois entièrement de l'expertise humaine, un processus long et sujet à l'erreur.

Aujourd'hui, un système combinant scanner à rayons X et modèle de vision par intelligence artificielle a été mis en place. Selon le PDG, cette installation réalise les évaluations en à peine deux secondes, soit dix fois plus rapidement qu'un contrôle manuel, tout en étant cinq fois plus précise.

Il décrit cela comme un simple avant-goût d'un flux de production entièrement piloté par l'IA.

Des robots humanoïdes pour transformer le travail en usine

L'élément le plus marquant de la vision de Xiaomi est sans conteste l'introduction planifiée de robots humanoïdes. Lei Jun a révélé que l'entreprise prévoit de déployer ces machines sur ses lignes de fabrication au cours des cinq prochaines années. Elles se verront confier des tâches physiques actuellement effectuées par des ouvriers sur les chaînes de montage.

Robot humanoide Figure 02, bientôt dans toutes les usines ?

« Et ce n'est qu'une première étape », a-t-il précisé. Au-delà des environnements industriels, la demande pour des robots domestiques pourrait devenir encore plus importante.

Ces assistants personnels devront toutefois faire preuve de niveaux d'adaptabilité, de performance et d'intelligence bien supérieurs pour naviguer dans des environnements complexes et imprévisibles.

Un enjeu stratégique pour l'industrie chinoise

Lei Jun a également replacé cette initiative de Xiaomi dans le contexte plus large du rôle de la Chine dans la fabrication intelligente. Il a averti que la dépendance historique à une main-d'œuvre bon marché n'est plus une voie durable pour la croissance industrielle du pays.

C'est un modèle qui s'essouffle face à l'évolution économique mondiale. Pour rester compétitif sur la scène technologique mondiale, le secteur manufacturier chinois doit accélérer sa transition vers une automatisation et des systèmes intelligents. La firme vient d'ailleurs de recruter un expert ayant travaillé sur les robots Optimus de Tesla.

Xiaomi, qui avait déjà présenté son premier robot humanoïde CyberOne en 2022, se positionne ainsi comme un concurrent sérieux dans la course pour construire les usines du futur.