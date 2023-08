Le segment des bracelets connectés s'est révélé propice à Xiaomi qui entretient sa gamme en proposant des évolutions chaque années. Après un Smart Band 8 annoncé au printemps et capable de faire tourner des jeux, la marque poursuit ses exploration des wearables avec une déclinaison Smart Band 8 Pro qui tend à se rapprocher d'une montre connectée.

Et pas n'importe laquelle puisque l'inspiration semble venir une fois de plus de l'univers d'Apple et de sa montre connectée Apple Watch. S'écartant du traditionnel petit affichage allongé des bracelets, le nouveau gadget propose plutôt un écran rectangulaire aux angles et aux tranches arrondis qui rappellent le produit d'Apple.

Presque une montre connectée

L'affichage tactile est couleur, de type AMOLED et offre une résolution de 336 x 480 pixels et un rafraîchissement d'écran de 60 Hz. Il offre une luminosité maximale de 600 nits et pourra assurer l'affichage d'informations à tout moment avec le support de l'Always On Display, assurant un confort supplémentaire par rapport aux bracelets connectés classiques, au prix d'un encombrement légèrement supérieur.

Le boîtier lui-même ne comporte aucun bouton et présente un système interchangeable de bracelets que Xiaomi proposera en de multiples coloris. Etanche jusqu'à 50 mètres (5 ATM), il présente au dos un cardiofréquencemètre optique et un capteur SpO2.

Tout pour suivre son activité physique

Ce bracelet Xiaomi Smart Band Pro dispose d'un module GPS intégré et intègre 150 modes sportifs, en intérieur comme en extérieur. Il permettra de suivre l'activité quotidienne, les sessions sportives mais aussi le suivi du sommeil et les cycles menstruels.

Sa batterie de 297 mAh lui assurera jusqu'à 14 jours d'autonomie, valeur habituelle pour un bracelet connecté. Le Xiaomi Smart Band 8 Pro a été annoncé en Chine au prix de 449 yuans (56 euros environ) et il n'y a pas encore d'information concernant un éventuel lancement international.