Aux côtés du smartphone Xiaomi 13 Ultra et des tablettes tactiles Xiaomi Pad 6 et Xiaomi Pad 6 Pro, le groupe chinois a également présenté un nouveau bracelet connecté, le Smart Band 8.

Xiaomi est devenu au fil des ans un spécialiste dans le domaine, écoulant des dizaines de millions d'unités de ces petits bracelets de suivi d'activité. Pour le Xiaomi Smart Band 8, la firme ne change pas fondamentalement le design avec son bloc central équipé d'un affichage 1,62 pouce AMOLED tactile couleur.

Tout pour le suivi d'activité

Il porte au dos les capteurs de mesure comme le cardiofréquencemètre optique et la mesure de SpO2 et le boîtier est étanche 5 ATM pour pouvoir l'emmener partout. La nouveauté cette année concerne plutôt les bracelets se fixant à ce corps central proposés en différents styles et matériaux.

Le Xiaomi Smart Band 8 pourra ainsi se transformer en accessoire de mode adapté à une tenue grâce à son nouveau système de fixation par anneau de chaque côté du corps du bracelet, voire d'en faire un pendentif.

Le bracelet permet toujours de réaliser un suivi de l'activité quotidienne et de l'activité sportive grâce à ses modes sportifs, ainsi que le suivi du sommeil et l'affichage des notifications. Mais ce n'est pas tout puisque Xiaomi a fait le choix d'y intégrer des jeux vidéo.

Le bracelet pour jouer

On pourra donc faire une petite partie de sudoku ou de jeux de puzzle et plateformes dans les files d'attente et les transports en commun. Le bracelet ne permet pas encore d'installer des applications tierces mais cela ouvre les perspectives et se rapproche des montres connectées.

Equipé d'un module NFC pour le paiement sans contact et d'une connectivité sans fil Bluetooth pour la connexion au smartphone compagnon, le Xiaomi Smart Band 8 offrira jusqu'à 16 jours d'autonomie (ou 6 jours avec affichage AOD).

Il est annoncé en Chine au tarif de 239 yuans (environ 31 euros HT) sans NFC et 279 yuans (37 euros HT) avec NFC, ce qui devrait l'amener autour de son tarif habituel de 45 euros environ lorsqu'il sera lancé en France.