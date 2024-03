Le groupe chinois Xiaomi s'est lancé en 2021 dans l'aventure de la conception d'un véhicule électrique, dernier grand projet emblématique porté par son CEO Lei Jun et un investissement de 10 milliards de dollars sur 10 ans. L'initiative n'est pas simple dans un marché chinois déjà saturé de références et qui cherche désormais à s'installer sur la scène internationale.

Après trois années de développement, de préparation et de recherche de partenariats industriels, la firme lancera la commercialisation le 28 mars 2024 de sa première série de véhicules électriques Xiaomi SU7.

Le design et les grandes lignes des caractéristiques de la berline ont déjà été dévoilées (au moins sur la partie électrique, tandis qu'il y aura sans doute des surprises sur la conduite autonome) pour un véhicule qui ne manquera ni de puissance ni d'autonomie et vient s'inscrire dans la lignée de ce que propose la marque américaine Tesla, leader du secteur.

Un tarif haut de gamme

Le prix d'un tel véhicule, élément important dans un marché très concurrentiel, reste encore secret et, en attendant que l'information soit officialisée en milieu de semaine, le CEO Lei Jun n'a pas résisté au plaisir de donner un indice : la gamme Xiaomi SU7 débutera à moins de 500 000 yuans, soit 64 000 € environ.

Le groupe débutera logiquement la commercialisation par la Chine mais son ambition est déjà affichée : entrer dans le Top 5 mondial des constructeurs grâce à des véhicules attractifs se positionnant sur différents créneaux mais en débutant par un créneau plutôt haut de gamme, en tout cas bien au-dessus de la Tesla Model 3 positionnée en Chine vers 250 000 yuans.

Xiaomi doit d'abord convaincre de son sérieux et de la qualité de son offre avant de songer à une production de masse. Lei Jun rappelle que c'est son dernier grand projet en tant que dirigeant de Xiaomi et qu'il met sa réputation en jeu.

Comment Xiaomi veut trouver sa place

Entre 2021 et 2024, le marché des véhicules électriques a déjà bien changé et fait face en Chine à une guerre des prix entre les différents acteurs locaux (BYD, Xpeng, Nio...) et l'américain Tesla dont la Gigafactory Shanghai produit des centaines de milliers de véhicules électriques annuellement.

Si le véhicule Xiaomi SU7 doit sortir de Chine, ce sera donc sans doute à un tarif bien plus conséquent que les 500 000 yuans du marché national et avec un positionnement haut de gamme qui le rapprochera sans doute plus de la Tesla Model S.

Un élément intéressant à découvrir concernera la richesse des services proposés. On sait que la Xiaomi SU7 profitera d'une interface HyperOS qui pourra faire le lien avec celle des smartphones de la marque, mais il reste à voir ce qu'elle proposera dans la sphère purement automobile.