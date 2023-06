Xiaomitravaille depuis quelques années au développement de sa propre voiture électrique. La marque chinoise espère ainsi réussir à se faire une place sur un marché en pleine explosion et particulièrement porteur avant que d'autres géants de la tech ne s'y installent, et notamment Apple.

On connait déjà le nom de la voiture en question : MS11 et désormais, on en sait un peu plus sur ses courbes puisqu'un modèle de test a été repéré sur route. Sans grande surprise, l'exemplaire en question est camouflé non seulement par un motif qui rend complexe l'identification des lignes, mais également par des boucliers rembourrés visant à masquer un peu plus son gabarit.

La MS11 devrait être lancée au début d'année 2024, elle se positionnerait comme une berline et sera déclinée en deux versions : 400V et 800V.

L'intelligence artificielle de Xiaomi devrait animer le véhicule pour de l'aider à la conduite, mais pas de conduite autonome de niveau 4 ni 5. Xiaomi visera principalement la Chine pour le lancement de sa voiture, qui devrait toutefois s'exporter rapidement à l'international.