Depuis l'été dernier, les utilisateurs chinois peuvent profiter de la Watch S1 Pro de Xiaomi, une montre connectée élégante et plutôt bien équipée. Mais la monte n'était pas encore sortie des frontières du pays d'origine de la marque.

Sur le salon du MWC de Barcelone, Xiaomi a finalement annoncé un une commercialisation plus large de sa montre qui sortira donc en France prochainement. Il faut dire qu'entre temps, Xiaomi a déjà sorti sa Watch S2 en Chine... Il étant donc temps.

Mieux vaut tard que jamais

Rappelons que la Watch S1 Pro se positionne comme la montre intelligente la plus haut de gamme de Xiaomi qui se base sur la Watch S1. Elle propose un cadran de 46mm avec un écran de 1,47 pouce en 480x480 pixels et des bordures amincies.

On retrouve un boitier en acier avec un écran protégé par un verre saphir et un dos en céramique. La batterie intégrée propose 14 jours d'autonomie et la montre propose à la fois de la recharge sans fil et inversée. Elle dispose des traditionnels capteurs de fréquence cardiaque ainsi que saturation en oxygène et capteur de température.

La Xiaomi Watch S1 Pro arrivera en France dès le 8 mars prochain, au tarif de 299,99€.