Xiaomi n'a pas hésité à largement comparer son Xiaomi 13 à l'iPhone 14, et celui que l'on apelle encore "l'Apple Chinois" n'a pas non plus hésité à aller piocher du côté de Samsung et sa Galaxy Watch 5 pour développer sa Xiaomi Watch S2.

La marque a dévoilé le design de sa Watch S2 et les ressemblances avec les productions de Samsung sont assez frappantes. Nous aurons ainsi droit à une montre au cadran rond équipé de deux boutons allongés coté droit.

Xiaomi s'inspire de la concurrence

Pour autant, si l'esthétique est inspirée de la marque Sud-Coréenne, Xiaomi s'arrête là. En interne, la montre opte toujours pour RTOS et fait l'impasse sur Wear OS. L'occasion pour la Watch S2 de gagner en autonomie : le modèle 46 mm est annoncé avec 12 jours de fonctionnement, et 7 jours pour la version 42 mm.

La Watch S2 opte pour un écran LCD qui revendique 600 cd/m², ce qui risque de se montrer un peu juste pour une bonne lecture en plein soleil. On y trouvera plusieurs fonctionnalités de suivi santé et fitness. Elle sera déclinée avec plusieurs bracelets en silicone ou cuir.

On ne connait pas encore le prix ni la date de lancement de la montre : Xiaomi pourrait en parler un peu plus en détail lors du CES.