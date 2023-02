Les lunettes connectées et de réalité augmentée sont dans les laboratoires depuis plusieurs années et quelques exemplaires ont été commercialisés mais elles ont souvent beaucoup de contraintes.

La puissance de calcul et la consommation d'énergie nécessite souvent de disposer d'une unité auxiliaire reliée aux lunettes par un câble, ce qui peut contraindre la liberté de mouvement et casser, comme pour les casques de réalité virtuelle, la sensation d'immersion et la magie des objets virtuels.

Le fabricant Xiaomi propose de résoudre cette problématique avec ses nouvelles lunettes Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition. Derrière ce nom à rallonge se cache un produit innovant qui intègre sa propre puissance de calcul et une connexion sans fil propriétaire développée par Xiaomi, ainsi qu'un affichage adaptatif "au niveau de la rétine".

Puissance, légèreté et connexion sans fil à faible latence

Xiaomi a fait le choix de matériaux très légers (alliage magnésium-lithium, fibre de carbone, batterie avec anode Silicium-Oxygène), ce qui lui permet de n'afficher que 126 g, tout en proposant une puissante plateforme Snapdragon XR2 Gen 1.

Le fabricant a développé une solution de communication sans fil assurant une latence de 3 ms entre les lunettes et le smartphone, et de 50 ms en lien complet, "comparable aux solutions filaires", qui évitera le décalage d'affichage et la sensation nauséeuse souvent rencontrée avec ces dispositifs.

L'affichage est de type microOLED et offre une densité suffisante pour éviter l'effet de grille. Il utilise des prismes pour le guidage des ondes lumineuses de manière à produire une image claire et nette devant l'oeil.

Des lentilles électrochromiques permettent en outre d'adapter la luminosité (qui peut aller jusqu'à 1200 nits) en fonction de l'éclairage ambiant. Elles permettent d'utiliser les lunettes en mode occultant pour consulter du contenu vidéo, par exemple, ou bien en mode ouvert montrant l'environnement proche pour de la réalité augmentée.

Des gestuelles à une main pour piloter les lunettes AR

Pour les interactions, les Xiaomi Wiress AR Smart Glass Discovery Edition utilisent un mode par gestuelle d'une seule main avec une caméra reconnaissant les articulations et dont certains positionnements des doigts déclenchent des réactions.

Cette méthode permettra de naviguer dans les contenus et les applications sans avoir besoin d'utiliser le smartphone. Avec le streaming Mi Share, de nombreuses applications mobiles peuvent être utilisées avec les lunettes de réalité augmentée qui servent alors d'écran déporté.

Xiaomi a également travaillé sur la partie AR : en regardant une lampe connectée, il sera possible de l'activer grâce aux gestes depuis les lunettes. Les lunettes de Xiaomi fonctionnent avec l'environnement Snapdragon Spaces et nécessiteront un smartphone compatible, tel que le Xiaomi 13.

Tout ceci est prometteur mais reste encore du domaine du concept de démonstration (il a au moins le mérite d'être fonctionnel) pour le salon MWC 2023 de Barcelone. Aucune date de commercialisation n'est pour le moment envisagée.