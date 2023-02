Fin 2022, Xiaomi a introduit en Chine ses nouveaux smartphones Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13. Comme attendu, la nouvelle série Xiaomi 13, qui profite toujours du partenariat avec Leica pour la partie photo, est désormais officialisée pour les marchés à l'international, comme la France. Elle comprend en plus un Xiaomi 13 Lite.

Les Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 sont équipés de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm gravée en 4 nm et sont compatibles Wi-Fi 7 grâce au composant FastConnect 7800. Le SoC est associé à jusqu'à 12 Go de RAM et de 256 Go à 512 Go de stockage.

Le Xiaomi 13 Pro affiche sur un écran AMOLED incurvé de 6,73 pouces et avec une définition WQHD+ (3200 x 1440 pixels), tandis que c'est un écran à bords plats de 6,36 pouces et FHD+ (2400 x 1080 pixels) pour le Xiaomi 13. Ils ont une luminosité maximale de 1900 cd/m² et un taux de rafraîchissement de jusqu'à 120 Hz. Ce dernier peut varier à 1 Hz à 120 Hz pour la version Pro.

Les batteries sont d'une capacité de 4820 mAh (Pro) et 4500 mAh. Elles sont respectivement compatibles avec une charge 120 W et 67 W en filaire. En sans fil, c'est une charge rapide de 50 W. Il y a également la charge inversée 10 W.

Avec capteur IMX989 pour le Xiaomi 13 Pro

Les Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 sont équipés à l'arrière d'un triple capteur photo avec des optiques Leica. Le Xiaomi 13 Pro est doté d'un module principal de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX989 de 1 pouce, ultra grand angle de 50 mégapixels et téléobjectif x3,2 de 50 mégapixels.

Le Xiaomi 13 dispose d'un capteur de plus petite taille (1/1,49" ; IMX800) pour son module photo principal de 50 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 10 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur photo de 32 mégapixels pour les deux appareils.

Un Xiaomi 13 Lite plus modeste

Fonctionnant avec MIUI 14 et un socle Android 13, les deux smartphones Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 sont certifiés IP68. Ce n'est pas le cas de la " surprise " Xiaomi 13 Lite qui est un terminal équipé de MIUI 14, mais avec une base... Android 12.

Le Xiaomi 13 Lite ne boxe pas dans la même catégorie premium. Il embarque un Snapdragon 7 Gen 1 associé à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Il affiche sur un écran AMOLED 120 Hz de 6,55 pouces et FHD+, d'une luminosité maximale de 1000 cd/m². Il embarque une batterie de 4500 mAh avec charge filaire de 67 W.

En matière de photo, le partenariat avec Leica n'est plus d'actualité pour le Xiaomi 13 Lite. Il dispose à l'arrière d'un module principal de 50 mégapixels (Sony IMX766), ultra grand angle de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels. À l'avant, c'est un double capteur photo de 32 et 8 mégapixels.

Prix de la série Xiaomi 13 en France

Les Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Lite seront disponibles à partir du 8 mars prochain :

Xiaomi 13 Pro : 1299,90 € en configuration 12 Go + 256 Go

en configuration 12 Go + 256 Go Xiaomi 13 : 899,90 € en configuration 8 Go + 256 Go

en configuration 8 Go + 256 Go Xiaomi 13 Lite : 499 € en configuration 8 Go + 128 Go

Les Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 sont également en précommande jusqu'à 7 mars et dans le cadre d'une offre comprenant un téléviseur Xiaomi TV P1E 43" d'une valeur de 449 €.