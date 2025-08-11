Alors que beaucoup voyaient déjà la fin de l'aventure pour les smartphones Xperia, Sony a pris tout le monde de court. Lors de la dernière présentation des résultats financiers du groupe, la directrice financière Lin Tao a affirmé que cette branche restait une priorité absolue.

Une déclaration pour rassurer les fans

Face aux doutes persistants, une telle prise de parole était attendue. Selon Lin Tao, l'activité smartphone est « extrêmement importante » pour Sony. Elle souligne que le groupe compte bien « la développer avec soin ».

La raison de cet attachement serait la technologie de communication qui est au cœur du savoir-faire de Sony. « La technologie de communication est une technologie très importante que Sony cultive depuis longtemps », a expliqué Lin Tao.

Le smartphone est donc vu comme un pilier technologique de base pour bien d'autres produits du groupe japonais.

Après un lancement chaotique

Cette déclaration d'intention survient dans un contexte pour le moins tendu. Sony a en effet dû s'excuser publiquement auprès de ses clients pour les problèmes majeurs ayant affecté son dernier modèle phare, le Xperia 1 VII.

En cause, un bug provoquant des arrêts inopinés. Cette situation a même mené à un rappel des appareils concernés.