Cette stratégie de repli n'est pas sans raison. Les ventes des Xperia sont loin d'être au beau fixe, la rentabilité de l'activité mobile étant clairement en berne dans plusieurs pays. Ajoutez à cela des soucis techniques inattendus : le Xperia 1 VII a rencontré des dysfonctionnements majeurs, entraînant même la suspension de sa commercialisation au Japon, le marché domestique de Sony. Autant dire que le tableau n'est pas rose. On assiste peut-être, en direct, à la fin d'une époque pour les téléphones Sony dans nos contrées.

Pourquoi le Xperia 1 VII est-il aux abonnés absents en Europe ?

La situation est claire : le Xperia 1 VII brille par son absence dans la plupart des pays européens sur la boutique en ligne de Sony. Hormis nos voisins allemands et britanniques, qui peuvent encore espérer mettre la main dessus via Amazon ou le site officiel, c'est le grand vide. Pour la Finlande, le couperet est tombé : Sony a confirmé qu'il ne sera tout simplement pas vendu sur ce territoire. La raison avancée ? Une volonté de se "concentrer sur les canaux d'achat en ligne pour offrir aux clients une expérience d'achat plus fluide". Un discours policé qui masque mal une réalité économique plus dure : la faible rentabilité du segment Xperia dans de nombreuses régions. L'entreprise admet qu'elle évalue constamment la demande et la viabilité financière avant de maintenir sa présence sur un marché. Un choix drastique, mais nécessaire pour une marque qui a du mal à rivaliser avec les géants actuels.

Car inutile de se voiler la face : la gamme Xperia a toujours souffert d'un petit gout d'inachevé entre prix peu accessible et équipement un peu limite, combinée à une surcouche logicielle pas toujours très au point.

Quelles conséquences pour les utilisateurs actuels de Sony Xperia ?

C'est la question qui brûle les lèvres de tous les possesseurs d'un smartphone Sony : vont-ils être laissés pour compte ? Heureusement, la marque se veut rassurante. Sony s'est engagé à respecter toutes ses obligations en matière de maintenance et de mises à jour logicielles pour ses clients existants. Vous ne vous retrouverez donc pas avec un appareil abandonné. C'est une bonne nouvelle, car le support sur le long terme est crucial pour la confiance des utilisateurs. Néanmoins, cette restructuration soulève des interrogations sur l'avenir à long terme de la marque Xperia en Europe. Avec des parts de marché globales déjà très faibles (autour de 3,5 % au premier semestre 2024, à peine plus que des acteurs comme HMD Global ou Asus), la prudence de Sony est compréhensible. Mais elle n'en reste pas moins un signal fort pour l'industrie des smartphones.

Vers une sortie définitive du marché européen pour Sony ?

La question est sur toutes les lèvres : cette réduction drastique de la voilure n'est-elle pas le prélude à un retrait total du marché européen ? Si Sony insiste sur une "évaluation constante" de la rentabilité, il est difficile de ne pas y voir un signe avant-coureur. L'entreprise est confrontée à une concurrence féroce et à des marges de plus en plus serrées. Le fait que le Xperia 1 VII ait été retiré des ventes au Japon en raison de dysfonctionnements graves (redémarrages intempestifs, appareils hors service) n'arrange rien, jetant une ombre sur la qualité de cette nouvelle génération. Sony, longtemps reconnu pour ses innovations en matière de caméras et son design singulier, pourrait bien refermer un chapitre important de son histoire. Le temps nous dira si cette prudence est une stratégie de survie ou le début de la fin pour les Xperia en Europe.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Sony Xperia 1 VII est-il encore disponible en Europe ?



Le Sony Xperia 1 VII est disponible uniquement via les canaux en ligne (boutique officielle Sony, Amazon) dans certains pays européens, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il a été retiré de nombreux autres marchés, comme la Finlande.

Pourquoi Sony réduit-il sa présence de smartphones en Europe ?



Sony explique cette décision par une volonté de se concentrer sur les canaux de vente en ligne pour une expérience client plus fluide, mais aussi par une faible rentabilité de l'activité Xperia dans plusieurs pays et des problèmes techniques rencontrés avec le Xperia 1 VII.

Les utilisateurs actuels d'Xperia bénéficieront-ils toujours du support de Sony ?



Oui, Sony a confirmé son engagement à continuer de fournir toutes les maintenances et mises à jour logicielles nécessaires pour les smartphones Xperia déjà en circulation.