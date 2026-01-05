Présentées comme une évolution majeure de sa gamme One Series, les Xreal 1S ambitionnent de s'imposer comme le nouveau standard des écrans portables haut de gamme. Ce rafraîchissement de mi-génération ne se contente pas de remplacer son prédécesseur sorti fin 2024, il en surpasse les spécifications tout en réduisant la facture.

" Avec les Xreal 1S, nous ne faisons pas que baisser le coût d'entrée, nous le faisons tout en améliorant les spécifications et les performances ", souligne le patron de Xreal.

Quelles améliorations techniques apportent les Xreal 1S ?

Pour les Xreal 1S, la définition passe de 1080p à 1200p (Full HD et format 16:10), la luminosité grimpe de 600 à 700 cd/m2, et le champ de vision s'élargit légèrement à 52°. Ces lunettes AR conservent un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour la fluidité et la projection d'un écran virtuel pouvant atteindre une taille perçue de 500 pouces (ou sinon 171 pouces en moyenne).

Pesant 82 grammes, le confort est optimisé pour des sessions prolongées, une qualité validée par plusieurs certifications TÜV Rheinland pour le confort oculaire. L'expérience est complétée par une technologie audio Sound by Bose et un port USB-C renforcé.

Le tout est propulsé par la puce de calcul spatial maison Xreal X1, qui gère le suivi de mouvement 3DoF à faible latence.

Une nouvelle fonctionnalité Real 3D

La grande nouveauté logicielle est l'introduction de Real 3D, une technologie de conversion 2D vers 3D intégrée directement dans les lunettes.

Contrairement à d'autres solutions, celle de Xreal ne nécessite aucune application, aucun logiciel spécifique ni lecteur propriétaire. C'est la puce X1 qui traite la conversion en temps réel, s'affranchissant des restrictions DRM.

Cette approche plug and play permet de transformer n'importe quelle source vidéo (streaming, jeux vidéo, fichiers personnels) en une expérience 3D immersive. La fonctionnalité sera également déployée sur le modèle Xreal One Pro via une mise à jour.

Un nouvel accessoire Xreal Neo

En parallèle, Xreal lance le Neo, un hub compact qui combine une batterie externe de 10 000 mAh et un adaptateur vidéo DisplayPort. Cet accessoire a été pensé pour les utilisateurs nomades qui ont besoin d'une autonomie étendue.

Son atout principal est de permettre l'utilisation des lunettes Xreal avec des appareils comme la Nintendo Switch, sans avoir besoin de passer par la station d'accueil officielle.

Le Xreal Neo améliore même les performances de la console de jeu, lui permettant d'afficher des jeux en 1080p jusqu'à 120 Hz sur l'écran des lunettes, contre 720p à 90 Hz sur son écran natif.

Prix et disponibilité

Les lunettes Xreal 1S sont en précommande au prix de 499 €, tandis que le Xreal Neo sera proposé au prix de lancement de 99 $ (au lieu de 119 $ ; le prix en euros n'a pas été communiqué).