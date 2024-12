Les casques AR / VR restent dominants pour s'adonner aux joies de la réalité virtuelle / augmentée / mixte et ils restent encore assez encombrants du fait de la quantité d'éléments à intégrer (écrans, capacité de traitement, batterie, caméras de détection de l'environnement et des gestes...).

Le rêve de lunettes connectées compactes combinant toutes ces possibilités est encore distant de quelques années mais certains acteurs explorent déjà cette voie depuis quelque temps.

C'est le cas de la firme Xreal qui propose des lunettes connectées dotées d'affichages permettant de créer l'équivalent d'un écran géant devant les yeux tout en offrant un format bien moins encombrant qu'un casque.

Il s'agit ici surtout de générer un écran virtuel de grande dimension pour une capacité de traitement extérieure (un PC, une console de jeu, un smartphone...) avec une belle qualité.

La magie de la puce X1 dans les lunettes Xreal One

Cette quête trouve un point d'aboutissement avec les nouvelles lunettes connectées Xreal One et One Pro qui constituent une étape importante pour la marque.

Elles embarquent pour la première fois une puce dédiée conçue en interne et baptisée Xreal X1.Cette puce X1 permet de baisser significativement le temps de latence M2P (Motion to Photon) à 3 ms seulement lorsque les lunettes fonctionnent avec un rafraîchissement de 120 Hz de leurs écrans, quand la moyenne ailleurs plutôt de 20 ms, et aussi bien meilleure que celle de l'Apple Vision Pro (12 ms).

Cela permet aux lunettes Xreal One et One Pro d'offrir une image nette, sans flou ni retard lors des mouvements affichés sur les écrans. Ceci est également permis par les trois degrés de liberté (3DoF) gérés par la puce X1 et un suivi du regard qui maintiennent une image centrée même en bougeant la tête.

Des écrans micro-OLED Sony et du son Bose

Les lunettes Xreal One Pro exploitent deux écrans miniaturisés 0,55 pouce micro-OLED de dernière génération fournis par Sony, de définition 1080p avec un système de lentille assurant un champ de vision de 57 degrés pour les Xreal One Pro (limité à 50 degrés pour les Xreal One), ce qui permettra d'obtenir une diagonale d'écran jusqu'à 171 pouces avec luminosité perçue de 700 nits, tandis qu'un nouveau mode Ultrawide permettra d'atteindre 310 pouces en format étiré !

Si le champ de vision est plus réduit que celui d'un casque AR / VR comme l'Apple Vision Pro ou les Meta Quest 3 / 3S, cela permet de garder le lien avec l'environnement proche. Xreal a tout de même prévu un mode permettant d'assombrir la perception de l'environnement.

La puce X1 permet de contrôler finement les paramètres de l'affichage et de réaliser les réglages de son choix. Les lunettes Xreal One disposent en outre d'un système audio intégré calibré avec le spécialiste du son Bose.

Pour aller plus loin et afficher par exemple des applications comme un casque AR / VR, il faudra l'accessoire complémentaire Xreal Beam Pro, tandis que le module photo Xreal Eye en option permettra de prendre photos et vidéos depuis les lunettes connectées.

Les lunettes connectées Xreal One seront disponibles pour la fin de l'année et débutent à 549 € tandis que les Xreal One Pro démarrent à 649 € mais n'arriveront qu'en mars 2025. Pour ces dernières, la précommande avant le 30 décembre avec l'accessoire Xreal Beam Pro permettra d'obtenir gratuitement l'accessoire Xreal Eye (valeur 119 €).