Pendant toute la période Black Friday & Cyber Monday, la gamme xTool bénéficie de remises exceptionnelles, de cadeaux offerts et de facilités de paiement. Voici un aperçu des meilleures opportunités, avec un zoom sur deux machines phares particulièrement adaptées au marché français.

1. xTool S1 : le meilleur choix pour débuter (et bien plus)

Pensé pour les débutants comme pour les petites entreprises, le xTool S1 est un découpeur / graveur laser à diode fermé, sécurisé et très polyvalent. Grâce à ses modules laser interchangeables (10 W, 20 W ou 40 W), il s’adapte aussi bien aux projets créatifs qu’aux petites productions professionnelles.

Large surface de travail pour vos panneaux, enseignes, objets déco, etc.

Modules laser interchangeables pour s’adapter à vos matériaux et besoins.

Découpe de bois épais, gravure sur de nombreux matériaux (bois, cuir, certains métaux selon module, etc.).

Enceinte fermée de classe 1 pour travailler en toute tranquillité à la maison ou en boutique.

Logiciel xTool Studio gratuit et intuitif pour lancer vos créations en quelques clics.

Vous trouverez le xTool S1 à partir de 962 €, soit 499 € d’économies sur le prix catalogue.



Vous pourrez retrouver notre test du xTool S1 ici.

2. xTool M1 Ultra : la machine d’artisanat 4-en-1 pour tout faire à la maison

Si vous cherchez une machine créative ultra polyvalente pour le cadeau personnalisé, la déco, les petites séries à vendre sur les marchés ou en ligne, le xTool M1 Ultra est la solution idéale.

C'est la première machine d’artisanat 4-en-1 au monde : elle combine laser, imprimante jet d’encre, lames de découpe et stylo. En clair, une seule machine pour graver, découper, imprimer et personnaliser une immense variété de supports.

Machine 4-en-1 : laser, découpe, impression et écriture.

Parfaite pour les marchés de créateurs, les boutiques cadeaux et le e-commerce.

Idéale pour les cadeaux personnalisés (mugs, planches, tote-bags, cartes, décorations, etc.).

Logiciel gratuit, bibliothèque de projets et accompagnement pour prendre en main la machine.

Vous trouverez le xTool M1 Ultra à partir de 989 €, soit jusqu’à 903 € d’économies sur le prix catalogue.

Vous pourrez retrouver notre test du xTool M1 Ultra ici.

Tous les produits xTool en promotion pour le Black Friday

Voici la liste des principales machines xTool bénéficiant d’offres Black Friday & Cyber Monday (remises directes, plus gros rabais, cadeaux offerts et/ou mensualités avantageuses) sur le marché français.

Laser CO₂ – Série P (atelier et production)

xTool P3 – découpeur laser CO₂ 80 W avec automatisation intelligente

Solution « Max » pour les ateliers pros : grande surface de travail (91 × 46 cm), vitesse jusqu’à 1 200 mm/s, vision 4 caméras et flux de travail automatisé pour la production en série.

Offre Black Friday : à partir de 6 290 €, soit jusqu’à 2 806 € d’économies.





Flagship CO₂ de bureau : coupe tous les acryliques (y compris transparent), grande zone, double caméra, parfait pour les petites entreprises et les amateurs de projets acryliques.

Offre Black Friday : à partir de 3 239 €, soit jusqu’à 2 807 € d’économies.





Pack combiné pour les pros : puissance CO₂ pour la découpe grand format + laser galvo compact pour la personnalisation rapide, idéal pour les ateliers et les petites entreprises à forte cadence.

Offre Black Friday : à partir de 6 155 €, soit jusqu’à 2 807 € d’économies.





Laser à diode & machines créatives

xTool S1 – découpeur laser à diode fermé

Le choix des débutants et des petites entreprises : modules 10/20/40 W, grande surface, sécurité de classe 1, idéal pour le bois et de nombreux matériaux.

Offre Black Friday : à partir de 962 €, soit jusqu’à 1 162 € d’économies.





Machine de loisirs créatifs tout-en-un pour le DIY, les cadeaux personnalisés et la déco maison.

Offre Black Friday : au prix Black Friday à partir de 989 €, soit jusqu’à 903 € d’économies.





Laser à fibre, MOPA & galvo (métal & personnalisation rapide)

Impression textile & atelier métal

xTool Apparel Printer – imprimante textile DTF en un clic

Solution d’impression textile smart pour créer des vêtements personnalisés de qualité pro : workflow en un clic, auto-entretien, impression sur tous types de tissus et productivité élevée.

Offre Black Friday : à partir de 5 552 €, soit jusqu’à 3 504 € d’économies.





Véritable atelier métal tout-en-un : soudage, découpe et nettoyage laser dans une seule machine, avec précision industrielle et nombreuses automatisations (double caméras, technologies d’optimisation, etc.).

Offre Black Friday : à partir de 6 056 €, soit jusqu’à 5 271 € d’économies.





En complément de ces remises machines, le site xTool propose pendant le Black Friday :

Jusqu’à 10 % de réduction sitewide sur la plupart des produits.

sur la plupart des produits. Une réduction spécifique de 6 % sur xTool F2 .

. Des cadeaux offerts sur certaines machines (kits d’accessoires, matériaux, etc.).

sur certaines machines (kits d’accessoires, matériaux, etc.). Des facilités de paiement (mensualités jusqu’à 12 mois selon le panier et le pays).

C’est le moment ou jamais de préparer toute votre année de création à prix Black Friday.

Que vous lanciez votre activité, que vous développiez votre atelier ou que vous souhaitiez proposer de nouveaux services (textile, métal, personnalisation sur place…), vous trouverez une machine adaptée à votre budget et à vos projets.

Découvrir toutes les offres Black Friday xTool