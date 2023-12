On trouve de tout sur le marché des projecteurs, mais il faut bien avouer que, si l'on n'y met pas le prix, la déception est souvent au bout du chemin. Peu lumineux, trop bruyant, limité dans ses fonctionnalités, l'expérience utilisateur peut être malmenée.

La marque Yaber s'est attachée à concevoir un petit système de projection qui offre une bonne luminosité, reste relativement silencieux et offre un panel de possibilités pour une utilisation immédiate et simplifiée, le tout sans faire exploser le porte-monnaie.

Yaber K2S, lumineux et silencieux

Le modèle Yaber K2S que nous avons testé il y a quelques semaines se positionne ainsi comme son produit phare. Il se compose d'une source lumineuse LED de 800 ANSI Lumen et d'un système de projection TFT LCD en résolution Full HD (4K supportée). On appréciera le faible volume sonore du système de refroidissement qui reste souvent un gros point faible des projecteurs.

L'une de ses forces réside dans la mise au point et le réglage keystone automatiques, ce qui permet de l'utiliser aussi bien dans un lieu fixe que pouvoir le transporter facilement d'une pièce à une autre, le réglage se faisant en quelques secondes.

Le confort d'Android TV

L'autre qualité du Yaber K2S, par ailleurs compatible WiFi 6 et Bluetooth 5, est de disposer d'une connexion simplifiée à un smartphone par NFC pour un streaming d'écran (screencast) très simple à activer. Parfait pour visionner des contenus ou utiliser son smartphone avec un grand affichage.

Enfin, le Yaber K2S est livré avec un dongle TV pré-installé qui lui assure une compatibilité Android TV. Il est donc possible d'installer des applications et d'accéder directement aux principaux services de streaming vidéo depuis l'interface du projecteur avec un son très correct grâce aux haut-parleurs stéréo JBL et au support Dolby Audio.

Le projecteur FHD et Android TV Yaber K2S est proposé au prix officiel de 589,99 € sur le site Yaber, mais vous le trouverez en ce moment au prix exceptionnel de seulement 351,49 € sur Amazon soit -40% avec le cumul d'un coupon de réduction de 150 € à activer sur le site (valide jusqu'au 23 décembre 2023) et du code 9DYDV9SV de -15% (valable jusqu'au 7 janvier 2024).