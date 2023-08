Yaber K2s, le projecteur avec dongle TV intégré

Après avoir découvert et testé le projecteur vidéo Yaber Ace K1 qui constitue une bonne entrée en matière pour découvrir les joies (et les embûches) des systèmes de projection, nous nous intéressons cette fois au modèle Yaber K2s qui reste dans une gamme proche, mais un cran au-dessus au niveau de la fiche technique.

Il existe beaucoup de projecteurs à un tarif abordable sur le marché, mais la déception peut rapidement prendre le pas en fonction des limitations voulues pour contenir le prix.

Yaber a l'avantage d'essayer de rendre les manipulations aussi simples que possible tout en offrant des caractéristiques qui pourront convenir au plus grand nombre et répondre à un vaste panel d'utilisations.

Le modèle K2s correspond à son haut de gamme correspondant aux King Series (avec le Ace K1) et combine ainsi le meilleur de son savoir-faire et des options enrichies, comme la gestion NFC ou le support du WiFi 6.

Le projecteur Yaber K2s est arrivé solidement sanglé par des mousses dans son emballage et comprend plusieurs accessoires. On trouvera le câble d'alimentation, mais aussi un câble HDMI fourni pour débuter l'expérience dès la mise en tension de l'appareil.

Le dispositif comprend un dongle TV pré-installé, donnant accès à Android TV, et la boîte contient deux télécommandes, l'une pour piloter les fonctions générales du projecteur et l'autre pour la partie dongle.

Enfin, la boîte contient de grands cotons-tiges pour pouvoir nettoyer le bloc optique si nécessaire ainsi qu'une chiffonnette pour la lentille et les capteurs à l'avant (focus et infrarouge).

Caractéristiques du projecteur Yaber K2s

Module de projection source TFT LCD

Source lumineuse LED

Luminosité : 800 ANSI Lumen

Résolution : 1920 x 1080 pixels natif

Ratio 4:3 et 16:9

Ratio de projection 1,54:1

Support résolution jusqu'en 4K en décodage H.265

Autofocus automatique (affinable aussi par la télécommande)

Réglage Keystone automatique

Poids : 3,2 kg

Système audio 10 W compatible Dolby Audio + haut-parleurs JBL

Connexion sans fil WiFi 6 / Bluetooth 5 / NFC (pour screencast)

Connectiques : 1 HDMI / 1 USB-A / 1 USB-C / 1 prise casque / 1 port A/V

Tarif officiel : 589 €



Proposé sur le site de Yaber au tarif officiel de 589 €, vous pourrez trouver chez Amazon dans la boutique du revendeur agréé Abone Shop le projecteur Yaber K2s au prix ultra réduit de 360 € au lieu de 589 € avec le cumul du code de réduction K9QWCFAX de -15% et d'un coupon de réduction de -140 € à activer sur le site. Attention, cette promotion n'est valable que du 1er au 31 août 2023.

Yaber K2s, un projecteur compact et pratique

Le projecteur Yaber K2s est un appareil relativement compact et léger (3,2 kg) plutôt destiné à un usage fixe, mais pouvant être facilement déplacé d'une pièce à une autre grâce à son faible encombrement et à ses réglages automatiques.

Il se présente sous la forme d'un carré sombre avec à l'avant le module de projection protégé par un cache à placer manuellement, avec à côté deux capteurs, l'un pour l'autofocus et l'autre pour la communication infrarouge.

Le pilotage du projecteur passe par une barre de fonction placée sur la face supérieure qui comprend le bouton d'alimentation, les boutons de volume, une touche de connexion Bluetooth et la mise en silence.

A côté de la barre se situe une zone qui permettra une connexion rapide avec un smartphone ou une tablette via une connexion NFC afin de faciliter les manipulations et le jumelage.

A l'arrière se situent les connectiques, avec un port HDMI, un port USB-A, un port USB-C, une entrée A / V et une prise casque. On pourra donc utiliser un casque filaire ou bien un casque sans fil connecté en Bluetooth.

Le projecteur Yaber K2s profite aussi d'une connexion sans fil WiFi 6 qui assurera des transferts en haut débit.

La face inférieure comprend des pieds courts, mais aussi une béquille rétractable pour ajuster la projection à l'écran correspondant. Sous la machine se cache aussi une trappe pour loger le dongle TV et une autre pour accéder au module de projection afin de pouvoir le nettoyer de temps en temps.

Le projecteur présente enfin une grille de ventilation sur le côté et à l'arrière et deux haut-parleurs sur chaque tranche permettant de restituer un son immersif. Ils sont recouverts de tissu, donnant une petite finition de qualité.

Si l'on peut utiliser la barre de fonction sur l'appareil, ce dernier est livré avec deux télécommandes, l'une pilotant directement le projecteur et l'autre pour le dongle.

La première comprend des fonctions d'accès au menu du projecteur, des boutons de volume et une touche pour les réglages automatiques de mise au point et de keystone. Des touches dédiées à l'autofocus permettent d'affiner le réglage si nécessaire.

La télécommande du dongle se rapproche de celles pour appareils multimédias avec touches de pilotage, volume et touches dédiées pour accéder à certains services : Youtube, Netflix et Google Play.

Et puisque le dongle apporte Android TV (en version 10.0) dans le projecteur, on trouvera également une touche pour des requêtes vocales via Google Assistant.

L'ensemble est très simple à installer. Positionnez le projecteur plus ou moins face à votre mur de projection, branchez, allumez et tout démarre automatiquement. Il n'y a plus qu'à trouver votre bonheur (service de streaming, contenu local, VOD, mirroring...) dans les menus.

Plus le projecteur sera loin de l'écran et plus la diagonale de projection sera grande (40 pouces à 1m40 et jusqu'à 200 pouces à presque 7 mètres de distance), mais moins la luminosité sera forte, avec un impact sur le rendu des couleurs et des contrastes. Yaber recommande pour cet appareil une distance optimale de 2m70, avec une diagonale de 80 pouces, mais cela dépendra de la luminosité ambiante, du support de projection, du décalage du projecteur par rapport à l'écran...

Yaber K2s, la bonne surprise

Dès le démarrage du Yaber K2s, une bonne nouvelle nous attend : il n'est pas très bruyant. Il y a bien un léger ronronnement, mais moins fort qu'avec le Yaber Ace K1. C'est souvent un problème avec les systèmes de projection, ce qui peut conduire à préférer l'utiliser avec un casque.

Ici, le bruit est audible, mais très discret, comme un souffle, qui ne s'entend que si la scène est muette ou sans son. Pas besoin de mettre le son très fort pour profiter du système audio embarqué. Rien à voir avec le Ace K1, beaucoup plus bruyant...et sans l'odeur de plastique chaud.

L'initialisation est également assez rapide. Quelques instants suffisent pour afficher le logo Yaber puis réaliser une première calibration automatique. On peut ainsi déplacer le projecteur d'une pièce à une autre sans se soucier des réglages. Si le projecteur est déplacé en fonctionnement, il lancera une nouvelle mise au point automatique. Très pratique !

L'autre bonne surprise du Yaber K2s vient de la luminosité de sa source lumineuse de type LED. Elle est annoncée à 800 ANSI Lumen, soit un peu plus que les 650 ANSI Lumen du Ace K1 qui étaient déjà plutôt agréables.

Même en semi-obscurité, le rendu reste net et coloré

Cela donne une image très lumineuse, même à 3 mètres de distance, avec un rendu conservant bien les détails et une colorimétrie assez riche (pour un projecteur), avec des contrastes qui restent modérés, donnant un ton assez naturel.

Cela ne vaut toujours pas un écran LED et encore moins OLED, mais le projecteur fournit une restitution de qualité suffisante pour apprécier un film en grand écran. On garde certes les contraintes du 1080p, ce qui limite la netteté de l'image et la fluidité des mouvements rapides, mais l'expérience est agréable et similaire à ce qu'on pourrait voir sur un téléviseur standard.

Le rendu est évidemment bien meilleur quand la pièce est totalement sombre, mais le projecteur reste utilisable même en semi-obscurité. Le rendu est logiquement plus délavé, mais conserve une belle précision qui attire l'oeil.

Avec ses 10 W et sans caisson de basse, le système audio JBL embarqué ne rivalisera pas avec une bonne barre de son, mais il offre tout de même une belle qualité avec une ambiance sonore plus riche et plus profonde que le son au rendu plus métallique et abrupt du K1. Le niveau sonore pourra cependant paraître un peu limité pour visionner un blockbuster pétaradant.

Un dongle intégré pour profiter d'Android TV

Les projecteurs ne sont pas toujours équipés d'un système ou d'une interface permettant d'accéder à des applications ou des plateformes de streaming. Il faudra alors relier un autre appareil ou associer une clé HDMI pour profiter de services spécifiques.

Le Yaber K2s fait le choix de proposer directement un dongle TV en même temps que le projecteur. Un capot sous le projecteur est dédié à cet effet avec des connectiques micro-USB et micro-HDMI prévues à cet effet.

Il s'agit en l'occurrence du dongle TV Hako Mini, un petit carré qui a l'avantage d'apporter Android TV, ses services et ses applications directement dans le projecteur.

Revenons justement à l'interface générale. Celle-ci apparaît après un petit temps de chargement initial et comprend tout le nécessaire pour profiter des fonctions du projecteur, avec de grandes icônes pour signaler les différentes possibilités.

On trouvera en haut à droite les options de réglage et de connexion sans fil Wifi et Bluetooth, ainsi que le logo Alexa pour utiliser l'appareil par commandes vocales. Le menu général des réglages permettra de régler certains paramètres d'image et de son en fonction du rendu attendu ou du type de vidéo projetée.

La partie principale de l'interface, placée au bas de l'écran, permet d'accéder directement à l'interface Android TV ou bien de basculer sur l'entrée HDMI ou A / V. C'est aussi de là que l'on pourra associer un appareil mobile en NFC pour de la duplication d'écran.

La partie Android TV se gère depuis une deuxième télécommande fournie et l'on retrouve tous les avantages de la plateforme en matière d'accès aux services de streaming, VOD et applications ou jeux Android proposés par le système de Google, comme sur un téléviseur connecté.

Il faudra entrer ses identifiants et ensuite tout se fait comme sur une smart TV, rendant le projecteur autonome. Il peut également servir à dupliquer l'écran d'un smartphone Android ou d'un iPhone et des outils sont présents dans l'interface pour faciliter les manipulations.

Cela nécessite toujours d'installer une application EShare sur l'appareil mobile, mais il suffit ensuite d'activer le NFC et de présenter le smartphone sur l'emplacement prévu pour régler automatiquement les praramètres de connexion.

La zone NFC se trouvant sur la face supérieure du projecteur, la manoeuvre ne sera évidemment pas possible s'il est fixé au plafond, mais ce sera autant de manipulations en moins à réaliser pour afficher ses photos et vidéos personnelles ou jouer sur grand écran.

Le tout fonctionne très bien et permet d'offrir une vraie polyvalence tout en conservant une simplicité d'utilisation qui va éviter les casse-têtes de branchements et de réglages abscons pour profiter directement de ses contenus.

Yaber K2s, conclusion

Le projecteur Yaber K2s est un projecteur vraiment sympathique dans la catégorie des modèles 1080p et conservant un tarif abordable pour découvrir cet univers sans devoir s'attarder sur des ensembles de réglages et de préparation de configuration à coup de câbles et de molettes.

Ici, tout est automatique ou presque, à commencer par les réglages de mise au point et de keystone. S'il présente des connectiques variées (HDMI, USB-A, USB-C, A/V...), elles sont présentes à l'unité, ce qui peut paraître chiche au premier abord.

Ce serait oublier que le Yaber K2s offre une compatibilité sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5 qui peut vous débarrasser de bon nombre de câbles. On notera la bonne idée du module NFC pour faciliter la liaison avec un smartphone ou une tablette pour une connexion rapide.

Le matériel lui-même est de bonne facture et on apprécie les 800 ANSI Lumen du module de projection, produisant une image détaillée, aux teintes bien marquées et au contraste agréable.

On apprécie particulièrement le faible niveau sonore du projecteur, un élément souvent négligé sur cette catégorie d'appareil, mais qui peut limiter l'expérience utilisateur et c'est déjà à lui seul un élément positif le démarquant de bon nombre de ses concurrents.

Le système audio n'est pas très puissant, mais bien réparti avec les haut-parleurs de chaque côté du projecteur (et non à l'arrière comme souvent) et le son est de qualité grâce à l'implication de JBL et le support du Dolby Audio. Cela manque logiquement de basses, mais le système sonore reste largement utilisable tel quel.

On apprécie également le côté autonome du Yaber K2s grâce à la présence du système Android TV apportée par le dongle TV intégré, même si cela implique de jongler avec deux télécommandes (l'une pour le projecteur, l'autre pour le dongle).

Au final, le projecteur Yaber K2s offre une bonne expérience pour s'offrir un visionnage sur grand écran (idéalement de 80 à 150 pouces) ou pour jouer sur écran géant.



