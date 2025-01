L'angle d'attaque de Yaber sur le marché des vidéoprojecteurs est de proposer des appareils bien équipés pour une vidéoprojection de qualité et avec une interface intuitive, le tout à des tarifs plutôt raisonnables.

La firme a déployé toute une gamme au fil des années pour répondre à tous les besoins, que ce soit pour du divertissement ou de la productivité. Elle a proposé le Yaber K3 que nous avons testé, équipé de nouvelles technologies pour apporter une image plus détaillée et lumineuse, constituant son nouveau haut de gamme fin 2024 et a présenté un vidéoprojecteur ultra courte focale durant le salon CES 2025 de Las Vegas, témoignant de son ambition et de sa volonté d'étendre son savoir-faire.

Les produits Yaber sont une bonne introduction à l'univers de la vidéoprojection sans se ruiner et les promotions du moment sont l'occasion d'y accéder à des tarifs encore plus bas. Plusieurs modèles de vidéoprojecteur affichent une forte réduction de prix actuellement et ce pourrait bien être le moment de s'y intéresser !

Yaber L2S

Le Yaber L2S est un vidéoprojecteur 1080p natif avec une source lumineuse de 700 ANSI lumen, une correction automatique verticale du trapèze ainsi qu'une mise au point automatique, simplifiant les manipulations.

Il est également équipé de deux haut-parleurs JBL 2x8W et a donc tout le nécessaire pour être emporté partout et se créer sa propre salle de cinéma. Il est équipé du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1, mais sa concession est qu'il ne donne pas directement accès aux services de streaming, seulement aux contenus locaux. Il faudra ajouter un dongle pour profiter des services en ligne.

Vous trouverez chez Amazon le vidéoprojecteur Yaber L2S à seulement 143,99 € avec le code CODESL2S au lieu de 239,99 €, soit une réduction de 40%.

Yaber T2

Si vous cherchez un vidéoprojecteur à emmener partout avec soi, le Yaber T2 est fait pour vous. Son format compact avec poignée de transport et sa batterie intégrée le rendent indépendant d'une source d'énergie et promettent de belles projections en déplacement ou sous la tente.

C'est un vidéoprojecteur 1080p natif avec source lumineuse de 450 ANSI lumen et système sonore JBL / Dolby Audio 2 x 8W. Son bloc optique scellé évitera les infiltrations de poussière et sa batterie assure 2,5 heures d'autonomie en vidéo ou jusqu'à 18 heures en lecture audio.

Le Yaber T2 peut assurer une surface d'affichage jusqu'à 100 pouces en format 4:3 ou 16:9 et il dispose des connectivités sans fil WiFi et Buetooth. Capable de projeter des contenus vidéo locaux (vidéos sur clé USB ou disque dur), il nécessitera un dongle TV supplémentaire pour accéder aux grands services de streaming.

Affiché à 399,99 €, vous trouverez actuellement chez Amazon le vidéoprojecteur portatif Yaber T2 à seulement 219,99 € avec le code PROMOST2, soit 45% de réduction.

Yaber K2S

Le vidéoprojecteur Yaber K2S constitue la proposition de référence du fabricant et disons-le après notre test du produit, il reste l'un de nos coups de coeur. Doté d'une source lumineuse de 1000 ANSI Lumen et d'une résolution native 1080p avec réglage trapézoïdal automatique et autofocus, il est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Sa force repose sur l'intégration de avec tous les services de streaming et les applications Google compatibles via un dongle intégré. On pourra également profiter de son système audio 20W optimisé JBL et d'une interface toujours très intuitive pour accéder aux contenus locaux et en ligne.

On apprécie sa facilité d'utilisation, la puissance lumineuse, mais aussi son faible volume sonore qui le démarque de bien des systèmes de vidéoprojection sur le même segment.

Proposé au prix de référence de 499,99 €, vous trouverez chez Amazon le vidéoprojecteur Yaber K2S à seulement 360 € grâce au code BONPLANK2S, soit une réduction de 20%.

Attention, ces codes de promotion et les tarifs correspondants ne sont valables que jusqu'au 28 février 2025.