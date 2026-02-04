Un e-mail signé de l'équipe Yahoo Mail est actuellement envoyé aux utilisateurs de la messagerie. Il informe sur des modifications pour l'espace de stockage Yahoo Mail qui entreront en application le 5 mai prochain. Une communication à l'avance afin de permettre aux utilisateurs de se préparer… et avaler la pilule.

" Dans le cadre des améliorations continues que nous apportons à notre service, nous avons décidé de réduire les limites de stockage des comptes Yahoo Mail. Cela signifie que la nouvelle limite de stockage de votre compte sera de 15 Go ", peut-on lire.

" Si votre boîte aux lettres dépasse la nouvelle limite de stockage lorsqu'elle sera entrée en vigueur, vous ne pourrez ni envoyer ni recevoir de nouveaux mails jusqu'à ce que vous libériez de l'espace ou ajoutiez de l'espace de stockage ", ajoute la missive.

Illimité, puis 1 To et bientôt 15 Go (ou 20 Go)

C'est donc une mauvaise nouvelle pour le stockage gratuit avec Yahoo Mail. Si les modifications ne sont pas acceptées, Yahoo renvoie vers la fermeture pure et simple d'un compte Yahoo Mail à tout moment d'ici le 5 mai 2026.

Le stockage gratuit avec Yahoo Mail avait déjà été raboté par le passé, en abandonnant l'illimité pour adopter 1 To. La situation est en outre un tantinet confuse, avec les pages d'aide qui évoquent 20 Go au lieu des 15 Go à venir. Néanmoins, la page d'aide spécifique à la France n'a pas été mise à jour.

Les améliorations évoquées dans l'e-mail semblent surtout un moyen d'aiguiller vers des forfaits payants avec des paliers à 100 Go et 1 To, en déboursant environ 2 € et 10 € par mois (dans les pays de disponibilité). Yahoo Mail compterait 225 millions d'utilisateurs actifs, mais c'est un chiffre qui date.