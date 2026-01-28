Yahoo dévoile Yahoo Scout, son nouveau moteur de réponse propulsé par l'IA. Disponible en version bêta aux États-Unis, cet outil est conçu pour synthétiser les informations du Web, les données propres à Yahoo et les contenus de son écosystème afin de répondre aux requêtes en langage naturel des utilisateurs.

Yahoo Scout avec Claude et l'API Bing

Yahoo Scout s'appuie principalement sur le modèle d'IA Claude d'Anthropic. Pour garantir la fiabilité des réponses, il utilise également l'API de Microsoft Bing afin d'accéder à des sources.

Un avantage concurrentiel de Yahoo réside dans sa mine de données pour personnaliser les réponses et comprendre l'intention de recherche de ses utilisateurs.

Patron de Yahoo, Jim Lanzone insiste sur la présence de citations et de liens visibles vers les sources dans chaque réponse, afin de continuer à générer du trafic vers les éditeurs. Néanmoins... ce sont souvent les promesses initiales.

Un pilier de la stratégie de Yahoo est l'intégration profonde via la plateforme Yahoo Scout Intelligence Platform. L'IA ne se limite pas à la recherche, mais enrichit tous les services : résumés d'e-mails dans Yahoo Mail, analyses de matchs dans Yahoo Sports ou encore explications des mouvements boursiers sur Yahoo Finance.

La publicité en modèle économique

Yahoo a choisi un modèle économique basé sur la publicité, bien que testé dans un premier temps sur un faible pourcentage de requêtes.

Ultérieurement, Yahoo prévoit d'améliorer la personnalisation, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités spécifiques à ses différentes verticales et d'offrir de nouvelles opportunités aux annonceurs.