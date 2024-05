La chasse aux plateformes de diffusion de contenus illégaux se renforce depuis quelques années et l'on ne compte plus les grosses plateformes fermées par les autorités.

La pression des ayants droit sur les sites qui diffusent du contenu pirate (séries, films, livres, audio, documentaires, jeux..) ne fait qu'augmenter et face à cette situation, la plateforme Ygg (anciennement YggTorrents) a fait le choix de verrouiller son accès.

La plateforme n'est pas fermée, mais elle n'est désormais plus accessible publiquement. Pour y accéder, il faut disposer d'un compte utilisateur... Facile à créer direz-vous ? Pas vraiment puisque la bascule s'accompagne d'une nouvelle règle : la création de comptes est verrouillée et un nouveau système sera prochainement mis en place.

Pour le moment, Yggtorrent (qui propose la diffusion de liens Torrents autour d'un tracker), ne permet plus d'inscriptions. Les administrateurs indiquent qu'un système d'invitations sera prochainement disponible, mais que seuls les meilleurs contributeurs seront en mesure d'inviter de nouvelles personnes à intégrer la plateforme. Actuellement, on compte tout de même 6 millions de membres sur le site.

Qui dit mode privé veut également dire verrouillage des crawlers et donc plus de référencement des fiches de téléchargement sur Google. Si un blocage administratif par DNS était déjà en cours contre la plateforme, les fiches étaient malgré tout accessibles depuis certains pays... Un oeil malvenu à l'heure où les requêtes des ayants droit se font de plus en plus oppressantes... La bascule en mode privé permettra donc à Ygg d'opérer sous les radars et de s'offrir un peu plus de temps pour trouver des solutions plus durables.

Et quand bien même la plateforme venait à tomber, Ygg rappelle que la plateforme s'est construite autour des débris de T411 tombé en 2017 et que les utilisateurs ont toujours nombre d'options pour contourner la censure : DNS, VPN, sites miroirs, proxys... Par ailleurs, pour chaque grosse plateforme qui tombe, on note l'apparition d'une dizaine de sites de relève, clones ou nouvelles plateformes... La lutte contre le piratage est donc loin de limiter l'offre illégale, au contraire, elle ne fait que la multiplier.