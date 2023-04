TROIS ! C'est le nombre de forfaits mobiles que nous allons vous présenter en ce début de semaine. Le réseau qu'utilise chaque opérateur virtuel sera communiqué, car nous savons que la couverture peut varier selon les régions.

Il est important de rappeler que, tout comme les forfaits ADSL / fibre optique, il est intéressant de renégocier régulièrement ses contrats surtout en cette période où tous les opérateurs augmentent leurs tarifs et donc vous donnent la possibilité de résilier sans frais. Il est donc bon de se diriger vers d'autres opérateurs afin de faire jouer la concurrence et de bénéficier de prix plus attractifs.

Commençons par le forfait flexible "Le One" de chez YouPrice. Cet abonnement, sans engagement, comprend de 20 Go jusqu'à 40 Go de données mobiles (en France et dans l'Union européenne), les appels, SMS, MMS illimités vers la France métropolitaine, et depuis l'UE / DOM vers la France.

Des options gratuites sont à votre disposition à savoir : appels / SMS WiFi et appels 4G, et la messagerie visuelle pour les utilisateurs iPhone. Une option payante est également proposée si vous souhaitez avoir 200 correspondants supplémentaires, à 7 € par mois et vous pourrez recharger en data votre offre directement depuis l'espace client. Cet opérateur virtuel utilise les réseaux SFR ou Orange, à votre guise (mais attention il faudra faire ce choix au moment de la souscription, vous ne pourrez plus changer par la suite).

Ce forfait flexible "Le One" de chez YouPrice est proposé à partir de 8,99 € par mois pour 20 Go de data, et jusqu'à 10,99 € par mois pour 40 Go de données mobiles, le tout sans engagement.





Continuons avec le forfait ajustable de 70 à 110 Go de chez Auchan Télécom. Cet abonnement prend en charge 70 Go de data ajustable, les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France. Depuis l'international, 18 Go de données mobiles sont inclus depuis l'UE et les DOM, les appels et SMS / MMS sont illimités depuis et vers l'Union européenne et les DOM. Ce MVNO exploite le réseau Bouygues Telecom.

Les tarifs proposés pour ce forfait ajustable sont de 9,99 € jusqu'à 70 Go, 12,99 € de 70 à 90 Go, et enfin 15,99 € de 90 à 110 Go de data. Cet abonnement est sans engagement de durée et peut être résilié à tout moment.





Enchainons avec le forfait "Oxygène" de chez Prixtel. Cet abonnement modulable vous propose une enveloppe de données mobiles de 20 à 60 Go en 4G / 4G+ avec le débit réduit au-delà, les appels et SMS / MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine ainsi que le transfert d'appel vers la messagerie. Quand vous êtes dans l'UE ou les DOM, les appels et SMS / MMS sont également illimités vers et depuis ces zones. Notons qu'une enveloppe de 15 Go par mois (déduite de l'enveloppe globale) est proposée lorsque vous êtes en Europe ou dans les DOM. Cet opérateur virtuel utilise le réseau SFR.

Des options gratuites sont mises à votre disposition comme le blocage des numéros surtaxés, la messagerie vocale visuelle pour iPhone, les appels et SMS WiFi et les appels 4G. En options payantes sont proposées : 200 correspondants supplémentaires à 10 € par mois et "Conférence à 3 à 1 € par mois.

Prixtel propose pour ses clients un forfait ajustable à 6,99 € par mois jusqu'à 20 Go, 8,99 € jusqu'à 40 Go et enfin 10,99 € jusqu'à 60 Go de données mobiles. Cet abonnement est également sans engagement.





