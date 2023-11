En début d'année, YouTube a introduit une qualité vidéo 1080p améliorée dans le cadre de son abonnement payant YouTube Premium. Initialement proposé sur iOS, ce 1080p Premium est désormais accessible sur Android, Smart TV et le Web.

L'activation est automatique en fonction de la connexion et des paramètres vidéo, mais elle peut être forcée dans les options consacrées à la qualité des vidéos. Selon YouTube, le 1080p Premium permet d'obtenir des détails plus nets et plus clairs.

Le 1080p Premium joue sur une amélioration du bitrate pour davantage d'informations par pixel. Il ne concerne que les vidéos mises en ligne en 1080p et ne s'applique pas pour les Shorts, ni pour les diffusions en direct.

Reprise de lecture sur n'importe quel appareil

Hormis le 1080p Premium, un autre récent déploiement pour YouTube Premium concerne la possibilité de reprise d'une session de lecture à l'endroit où elle a été arrêtée, afin de la poursuivre sur différents appareils.

Une telle fonctionnalité de reprise de lecture des vidéos sans interruption n'était proposée que pour les smartphones et le Web. Désormais, les tablettes et Smart TV sont également concernées.

Des abonnés YouTube Premium peuvent en outre prétendre à un accès anticipé à des outils d'IA, dont un agent conversationnel qui est toutefois seulement proposé en anglais et aux États-Unis. Selon YouTube, il y a 80 millions d'abonnés à ses offres payantes.