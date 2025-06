YouTube déploie une mise à jour de son application pour iOS et iPadOS. Elle rehausse la configuration minimale en matière de système d'exploitation et signe ainsi l'abandon de la prise en charge de plusieurs modèles d'iPhone et d'iPad.

Estampillée 20.22.1, la mise à jour de YouTube distribuée via l'App Store mentionne des changements de routine, comme des corrections de bugs et des améliorations de performances, et nécessite au minimum iOS 16 ou iPadOS 16 pour fonctionner.

De fait, les iPhone et iPad dans l'incapacité d'une mise à niveau au-delà d'iOS 15 ou iPadOS 15 sont définitivement mis à l'écart.

Les anciens iPhone et iPad abandonnés

La liste des modèles d'iPhone et d'iPad abandonnés comprend : iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1re génération), iPad Air 2 et iPad mini 4. L'iPod touch (7e génération) peut aussi être ajouté à la liste.

Les anciens iPhone et iPad touchés encore en activité ne sont sans doute pas légion. Comme seul point de repère officiel, Apple a indiqué qu'au 21 janvier 2025, 13 % des iPhone se connectant à l'App Store disposaient d'iOS 16 ou une version antérieure, et 10 % des iPad avec iPadOS 16 ou moins.

La version web de YouTube à la rescousse

En tant que solution de contournement, il demeure la possibilité d'accéder à YouTube par le biais du navigateur web et m.youtube.com, même si l'expérience web peut légèrement différer de l'application native YouTube.

À noter que l'application YouTube en version antérieure à 20.22.1 est susceptible de fonctionner encore un certain temps, sans connaître d'altération significative. La situation risque toutefois de se dégrader par la suite.