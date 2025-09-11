Après des tests au long cours auprès d'une poignée de créateurs, YouTube déploie massivement sa fonctionnalité d'audio multilingue. Dans les semaines à venir, des millions de vidéastes vont pouvoir ajouter des pistes de doublage à leurs contenus et ainsi viser bien au-delà de leurs frontières linguistiques habituelles.

Des résultats probants pour les vues

Les chiffres issus de la phase pilote sont pour le moins éloquents. En moyenne, les créateurs ayant utilisé cette option ont vu plus de 25 % de leur temps de visionnage provenir de langues autres que celle d'origine. Pour certains, l'impact est colossal.

YouTube cite l'exemple de la chaîne du chef cuisinier Jamie Oliver dont les vues ont triplé après l'intégration des pistes audio supplémentaires. Des créateurs comme MrBeast ou l'ancien ingénieur de la Nasa Mark Rober ont été parmi les premiers à adopter la fonctionnalité.

« Mark Rober possède l'un des plus grands nombres de doublages audio multilingues mis en ligne, avec une moyenne de plus de 30 langues par vidéo, permettant à sa communauté de fans de Séoul à São Paulo de profiter de son contenu simultanément. »

Plus qu'une simple piste audio

YouTube ne compte pas s'arrêter là et construit tout un écosystème autour de cette forme d'internationalisation.

Avec un groupe restreint de vidéastes, la plateforme teste déjà des miniatures multilingues. L'idée est d'adapter automatiquement le texte de la vignette à la langue de l'utilisateur pour maximiser l'impact visuel et le taux de clic.

Pour faciliter le travail des créateurs, un outil de doublage automatique basé sur l'IA Gemini a aussi été introduit. Il permet de répliquer la voix, le ton et les émotions du vidéaste original, ouvrant la voie à une localisation de contenu plus rapide et moins coûteuse.

Attention au trop-plein...

Le doublage automatique avec l'IA a de réels atouts, mais il peut aussi énerver en raison d'une voix ayant du mal à se départir d'un aspect artificiel prononcé.

En outre, la désactivation du doublage automatique pour retrouver la langue d'origine nécessite pour l'utilisateur de se rendre dans les paramètres de la vidéo pour le choix de la piste audio. Cette désactivation est sans incidence sur la traduction des titres et d'autres contenus.