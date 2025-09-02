La fête est en passe d'être terminée pour les utilisateurs qui profitaient du forfait Famille de YouTube Premium, sans pour autant vivre sous le même toit. YouTube commence à appliquer de manière plus stricte une règle déjà existante et faisant que tous les membres d'un abonnement familial doivent résider à la même adresse.

Un e-mail donne le ton

Plusieurs abonnés ont eu la mauvaise surprise de recevoir un e-mail au titre sans équivoque : « Votre abonnement familial YouTube Premium va être suspendu ». Le message est clair et direct.

« Votre abonnement familial YouTube Premium exige que tous les membres résident dans le même foyer que le gestionnaire de la famille. Il semble que vous ne soyez pas dans le même foyer que votre gestionnaire de famille, et votre abonnement sera suspendu dans 14 jours. »

L'avertissement poursuit : « Une fois votre accès suspendu, vous resterez dans votre groupe familial et pourrez regarder YouTube avec des publicités, mais vous n'aurez plus les avantages de YouTube Premium. »

Source image : Android Police

Comment YouTube vérifie votre adresse

Pour s'assurer du respect des conditions, YouTube effectue une vérification tous les 30 jours. Ce système de contrôle de la localisation des membres n'est pas nouveau, mais jusqu'à présent, échouer à cette vérification ne semblait entraîner aucune conséquence réelle.

La tolérance appartient désormais au passé. Pour le moment, la politique de restriction n'est toutefois pas massivement déployée. Les témoignages restent épars, notamment sur des plateformes comme Reddit, cependant ils confirment que le processus de suspension est enclenché pour certains.

Une stratégie inspirée de Netflix

Le durcissement des règles de YouTube Premium s'inscrit dans une tendance de fond initiée par d'autres géants du streaming comme Netflix ou Disney+.

Netflix avait fait face à une vague de protestations lors de la fin du partage de compte élargi, avant d'annoncer une croissance record de ses abonnés. YouTube parie certainement sur un scénario similaire.

Le forfait YouTube Premium (Particulier) est à 12,99 € par mois, tandis que le forfait YouTube Premium Famille est à 29,99 € par mois (ajout de jusqu'à cinq membres de la famille). Il existe également le forfait YouTube Premium Pour deux à 19,99 € par mois.