" Les utilisateurs qui ont installé des bloqueurs de publicité peuvent rencontrer un visionnage sous-optimal, quel que soit le navigateur qu'ils utilisent. " Un porte-parole de YouTube a ainsi réagi à des rapports selon lesquels le chargement de vidéos se fait plus lentement sur des navigateurs autres que Google Chrome.

Parmi des signalements d'utilisateurs compilés par Android Authority, il a été fait mention d'un temps de chargement artificiel de 5 secondes pour les vidéos sur YouTube, lors d'une consultation avec le navigateur Firefox.

Un code JavaScript suspect pour le client YouTube sur ordinateur a éveillé les soupçons, sans la possibilité toutefois de confirmer qu'il sert effectivement à ajouter un délai de 5 secondes à la suite de la vérification du navigateur en présence.

Pas du favoritisme pour Google Chrome

L'explication était ailleurs, et s'il y a une expérience dégradée ou dite sous-optimale, elle est donc à rapprocher de l'initiative de YouTube face aux bloqueurs de publicité qui ne respectent pas les conditions d'utilisation de la plateforme.

La situation peut paraître confuse, dans la mesure où des navigateurs peuvent bénéficier nativement de bloqueurs de publicité, ou de mécanismes qui s'en rapprochent au niveau de paramètres de confidentialité plus restrictifs.

La justification de YouTube aurait sans doute mérité d'être plus précise. L'affichage d'un avertissement idoine n'aurait pas non plus été du luxe, d'autant que YouTube le fait déjà avec la détection d'un bloqueur de publicité.

De la pub pour YouTube Premium

" Pour soutenir un écosystème diversifié de créateurs dans le monde entier et permettre à des milliards de personnes d'accéder à leur contenu préféré sur YouTube, nous avons lancé une initiative pour inciter les utilisateurs dont les bloqueurs de publicité sont activés à autoriser les publicités sur YouTube, ou à essayer YouTube Premium pour une expérience sans publicité ", ajoute le porte-parole de YouTube.