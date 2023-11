Depuis plusieurs mois, YouTube a pris en grippe l'utilisation des bloqueurs de publicité sur sa plateforme et a expérimenté plusieurs mises en garde. En passant notamment par une sorte de riposte graduée, les avertissements sont devenus plus agressifs au fil du temps, dans le but d'inciter à autoriser l'affichage des publicités ou pour aiguiller vers la solution payante YouTube Premium.

À The Verge, un porte-parole de YouTube indique que les actions prises contre les bloqueurs de publicité font désormais partie d'un effort à l'échelle mondiale. C'est ainsi un échelon supérieur après le cap du simple test auprès de quelques utilisateurs.

Le cas échéant, un message indique que les bloqueurs de publicité ne respectent pas les conditions d'utilisation de YouTube. " La lecture des vidéos est bloquée si le bloqueur de publicité est activé ou si YouTube ne figure pas sur la liste d'autorisation. "

De la pédagogie pour accompagner la mesure

Dans son message, YouTube précise que les publicités permettent de proposer un accès gratuit pour des milliards de personnes dans le monde. Avec l'option payante YouTube Premium qui est sans publicité, les créateurs sont en outre rémunérés d'une manière différente.

Deux choix sont ainsi proposés : " Autoriser YouTube Ads " ou " Essayer YouTube Premium. " Une page d'aide pour autoriser les annonces a été mise en ligne. Rappelons que YouTube Premium a connu une hausse de prix cet été, en passant de 11,99 € par mois à 12,99 € par mois.

Profitant d'un essai gratuit d'un mois, YouTube Premium permet la consultation de YouTube sans publicité sur l'ensemble des appareils compatibles. Il propose en outre l'accès à YouTube Music pour le streaming de musique, le téléchargement et la consultation hors connexion, la lecture en arrière-plan.

Une situation en cours d'évolution

Les conditions d'utilisation de YouTube indiquent qu'il n'est pas permis de " modifier tout ou partie du Service ou du Contenu ", ni de " détourner, désactiver, utiliser de manière frauduleuse le Service ou interférer de toute autre façon avec ce dernier (ou essayer de réaliser l'une de ces actions). "

Dans un billet de blog, AdBlock Plus indique qu'après avoir bloqué avec succès les publicités sur YouTube pendant des années, les choses ont changé. " Bien que la situation évolue encore, nos équipes travaillent d'arrache-pied pour déterminer ce que nous pouvons faire pour continuer à offrir une expérience utilisateur de qualité supérieure. "

La partie devrait devenir plus difficile pour les bloqueurs de pub sur YouTube, mais cela nécessitera une adaptation régulière de la plateforme de vidéos en ligne, dont la principale source de revenus est la publicité.