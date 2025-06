La bataille entre YouTube et les utilisateurs de bloqueurs de publicité franchit peut-être un autre cap. La plateforme de vidéos en ligne de Google ne se contente plus de bloquer l'accès à des contenus ou d'afficher des avertissements. Plus subtile, une méthode consiste à ralentir l'expérience utilisateur.

La nouvelle arme de YouTube : le ralentissement délibéré

Plusieurs utilisateurs d'adblockers ont constaté une dégradation de leur expérience, dont des temps de chargement allongés et des mises en mémoire tampon fréquentes. Un message évocateur a même été repéré : « Vous rencontrez des interruptions ? »

D'après des témoignages sur des forums compilés par PCWorld, le message renvoie vers une page de support de Google qui conseille de vérifier la présence d'extensions qui bloquent les publicités.

« Vérifiez si les extensions de votre navigateur qui bloquent les annonces ont un impact sur la lecture des vidéos. Sinon, vous pouvez ouvrir YouTube dans une fenêtre de navigation privée en désactivant toutes les extensions et vérifier si le problème persiste. »

Pousser vers l'abonnement Premium

Pas de hasard, l'offensive s'inscrit dans une démarche visant à encourager les utilisateurs à souscrire à l'offre payante YouTube Premium. Proposée à 12,99 € par mois, elle permet de supprimer toutes les publicités.

YouTube accentue en outre le déploiement d'un abonnement YouTube Premium moins cher. YouTube Premium Lite n'intègre pas YouTube Music Premium. Il fait l'impasse sur la musique et les clips musicaux sans publicité, ainsi que les téléchargements et la lecture en arrière-plan.

Pas encore disponible en France, YouTube Premium Lite est par exemple à 5,99 € par mois en Allemagne. Si la plupart des vidéos sont sans publicité, le nombre des publicités va toutefois augmenter à partir de la fin du mois avec une apparition au niveau des Shorts.

Vers plus de publicités non désactivables ?

La situation pourrait par ailleurs se corser pour les utilisateurs gratuits. Selon Search Engine Land, YouTube teste actuellement l'élargissement des formats publicitaires de 30 secondes non désactivables.

Jusqu'ici plutôt rares et réservées à certains contextes comme la diffusion sur téléviseur, ces publicités pourraient devenir bien plus courantes sur toutes les vidéos.

Entre le ralentissement pour ceux qui utilisent des bloqueurs de publicité et l'augmentation des annonces pour les autres, la pilule risque d'être difficile à avaler pour certains.