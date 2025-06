Abonnement YouTube Premium moins cher, YouTube Premium Lite en est une version édulcorée qui n'intègre pas YouTube Music Premium. L'impasse est faite sur la musique et les clips musicaux sans publicité, ainsi que les téléchargements et la lecture en arrière-plan.

À un tarif de 5,99 € par mois outre-Rhin, quand YouTube Premium (Particulier) y est à 12,99 € par mois, YouTube Premium Lite propose la plupart des vidéos sans publicité. Sont épargnées les vidéos de gaming, de mode, de beauté, d'actualités et d'autres.

Dès le 30 juin prochain, YouTube a décidé d'augmenter le nombre de publicités avec l'abonnement payant YouTube Premium Lite. Elle fera son apparition dans le cadre des vidéos Shorts (format court). « Des annonces peuvent être diffusées sur des contenus musicaux, des Shorts et lorsque vous effectuez des recherches ou parcourez YouTube. »

Pas encore de YouTube Premium Lite en France

Actuellement, l'abonnement YouTube Premium Lite est disponible en Allemagne, en Argentine, en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Inde, en Italie, au Mexique, en Thaïlande et au Royaume-Uni.

Alors que YouTube Premium Lite continue de faire l'objet d'un déploiement dans de plus en plus de pays, une arrivée en France n'a pas encore été évoquée.

Avec l'Inde, Taïwan et Hong Kong, la France profite par contre via un programme pilote d'un abonnement YouTube Premium estampillé « Pour deux ». Ce forfait en duo (deux personnes âgées de 13 ans ou plus) est au prix de 19,99 € par mois, quand le forfait pour une seule personne est à 12,99 € par mois. À noter la hausse de 6 € (+25 %) du forfait Famille à 29,99 € par mois.

Des revenus publicitaires en progression

En intégrant les essais gratuits, YouTube revendique plus de 125 millions d'abonnés dans le monde pour YouTube Music et Premium.

Au premier trimestre de cette année, les revenus publicitaires de YouTube ont progressé de 12 % sur un an à 8,9 milliards de dollars. Le dernier trimestre 2024, les revenus publicitaires avaient atteint un record de 10,5 milliards de dollars.