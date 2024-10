Certains formats d'annonces peuvent être zappés sur YouTube. Le cas échéant, un bouton Ignorer (ou Skip) fait son apparition à l'issue de la fin d'un compte à rebours. Android Police rapporte un changement peu apprécié que semble tester YouTube.

En lieu et place du compte à rebours en bas et à droite de l'écran, c'est un rectangle grisé qui couvre le bouton Ignorer sur ordinateur, jusqu'à la possibilité de pouvoir l'utiliser. Avec l'application YouTube pour Android, point de rectangle grisé et de compte à rebours.

L'expérience sur mobile est plus radicale et laisse d'abord penser qu'il ne sera pas possible d'ignorer une publicité, même si le bouton dédié finit par arriver comme par surprise. La tactique employée pourrait être une tentative d'attirer l'attention ailleurs, et notamment sur le contenu de la publicité.

À confirmer pour la suite

Sous sa forme actuelle, une telle tactique paraît toutefois limitée dans la mesure où la barre de lecture de YouTube n'a pas été modifiée en conséquence. Elle trahit toujours le temps de lecture imposé pour une publicité, avant de pouvoir l'ignorer.

Source image : Android Police

YouTube ne s'est pas exprimé à ce sujet et rien ne dit pour le moment que le subtil changement sera effectivement mis en œuvre à grande échelle.

De manière officielle, YouTube a par contre confirmé un format publicitaire Pause Ads sur les téléviseurs connectés. Une mise en pause d'une vidéo est exploitée pour la diffusion d'une publicité. Ce format a depuis aussi été repéré avec l'application mobile de YouTube.