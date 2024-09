Quand les utilisateurs de YouTube mettront une vidéo en pause, ils pourront être confrontés à une publicité. Après des tests menés l'année dernière, la plateforme de vidéos en ligne a décidé de généraliser ce nouveau format publicitaire en le déployant auprès de tous les annonceurs.

A priori et d'après divers signalements sur Reddit, ces publicités seront proposées sur l'ensemble des appareils. Initialement, la cible privilégiée était l'application YouTube pour l'expérience sur téléviseur, mais l'application mobile de YouTube semble aussi être de la partie désormais.

Un format jugé non perturbateur

Lors de la publication des résultats d'Alphabet (maison mère de Google) pour le premier trimestre 2024, le directeur commercial de Google avait souligné le succès de l'introduction du programme pilote Pause Ads sur les téléviseurs connectés.

Selon Philipp Shindler, ce nouveau format publicitaire est non perturbateur et il apparaît donc lorsque les utilisateurs mettent en pause leur contenu dit organique. " Les premiers résultats montrent que les Pause Ads génèrent de solides résultats en matière de brand lift et permettent aux annonceurs de bénéficier de tarifs premium. "

Une allusion est ainsi faite à une contribution pour la notoriété et la considération d'une marque, sans nécessairement prendre en compte les clics ou les vues.

Source image : megaoscar900/Reddit

En plus des autres pubs

À ce stade, la fréquence d'apparition du nouveau format publicitaire Pause Ads n'est pas explicite. Elle dépendra sans nul doute de l'engouement des annonceurs. Sur l'aspect moins intrusif par nature, les avis divergent du côté d'utilisateurs, surtout parce que c'est un format qui s'ajoute à d'autres.