YouTube a lancé une phase de test pour une fonctionnalité " Your Custom Feed ". Les utilisateurs concernés voient un nouveau bouton apparaître à côté de l'onglet Accueil, leur permettant de personnaliser le flux.

L'initiative est susceptible d'apporter une solution à la tendance de l'algorithme à saturer le fil d'un utilisateur avec des contenus similaires après le visionnage d'une seule vidéo isolée, même par simple curiosité.

Une personnalisation active avec l'IA

En cliquant sur " Your Custom Feed ", l'utilisateur accède à une interface où il peut saisir un prompt. En fonction, les recommandations sont ajustées pour privilégier certains types de contenus.

Cette approche directe contraste avec les méthodes passives existantes, dont cliquer sur " Pas intéressé " ou " Ne pas recommander la chaîne ". Elles sont souvent perçues comme moins efficaces pour réorienter l'algorithme.

Un aveu d'échec de YouTube ?

Avec son expérimentation, YouTube admet implicitement que son système actuel ne parvient pas toujours à cerner les véritables intentions des utilisateurs.

Pour " Your Custom Feed ", l'équipe YouTube écrit que la fonctionnalité est " conçue pour vous donner un moyen simple d'avoir plus de contrôle sur le contenu suggéré ". Des retours et commentaires sont attendus.