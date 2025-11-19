YouTube teste une nouvelle fonctionnalité pour " partager les vidéos que vous aimez (longues, Shorts et diffusions en direct) et avoir des conversations à leur sujet directement sur l'application mobile YouTube ".

Cette fonctionnalité expérimentale de messagerie directe est pour le moment réservée aux utilisateurs de plus de 18 ans en Irlande et en Pologne.

Comment fonctionne ce nouveau système de partage ?

Pour les utilisateurs inclus dans le test, c'est en cliquant sur la cloche de notification qu'il est possible de générer un lien d'invitation à envoyer à un contact. Une fois l'invitation acceptée, une conversation privée est créée au sein de YouTube.

Le partage de vidéos s'effectue ensuite via le bouton de partage classique, qui affiche désormais une liste de contacts dans l'application. L'interface de messagerie offre des options comme l'annulation de l'envoi d'un message et la suppression d'une conversation.

Garder les utilisateurs dans l'application

Actuellement, le partage d'une vidéo YouTube redirige vers des applications tierces. En internalisant cette fonction, la plateforme cherche à augmenter l'engagement et le temps de session.

Cette approche s'inspire directement des systèmes de partage privé qui ont fait le succès de concurrents comme TikTok et Instagram (Reels).

Et le risque de spam ?

L'accès est limité aux adultes et se fait uniquement sur invitation, une mesure destinée à freiner le spam. YouTube précise d'ailleurs que les messages " peuvent être analysés pour détecter des contenus contraires à notre règlement de la communauté ".