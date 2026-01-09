Des doléances ont manifestement été entendues. YouTube dit répondre aux retours de sa communauté et annonce une amélioration de son expérience de recherche. " Notre objectif est de vous fournir des outils de recherche avancés plus efficaces, vous permettant de trouver de manière cohérente le contenu que vous aimez. "

YouTube sépare les Shorts des vidéos longues

La modification la plus attendue est sans conteste l'introduction d'un filtre de recherche Shorts dans le menu " Type ". Cette option permet de choisir spécifiquement de voir des Shorts ou des vidéos au format classique dans les résultats.

Cette séparation nette devrait satisfaire les utilisateurs qui se plaignaient de devoir naviguer à travers des dizaines de clips courts pour trouver un contenu long. A priori, il s'agissait d'abord pour YouTube de favoriser la promotion du format Shorts.

Désormais, une recherche peut donc être limitée exclusivement aux vidéos plus traditionnelles.

Des changements de terminologie dans les filtres

Pour plus de clarté, YouTube a procédé à plusieurs changements de nom. Le menu " Trier par " est maintenant intitulé " Prioriser ". De même, l'option de tri " Nombre de vues " devient " Popularité ".

Ce filtre ne se base pas uniquement sur le nombre de visionnages. Les systèmes de YouTube évaluent le nombre de vues d'une vidéo ainsi que " d'autres signaux de pertinence, comme la durée de visionnage, pour déterminer sa popularité pour cette requête spécifique ".

Des filtres ont été supprimés

Dans une logique de simplification, YouTube a également fait le ménage en retirant des filtres jugés peu performants. Les options " Dernière heure ", " Date de mise en ligne " et " Avis " ont été supprimées.

Les utilisateurs peuvent cependant toujours trier par date de mise en ligne en utilisant les filtres " Aujourd'hui ", " Cette semaine " ou " Ce mois-ci " pour trouver les contenus les plus récents.

À noter pour les plus impatients que le déploiement est en cours et semble prendre un peu de temps en français.