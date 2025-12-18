L'Académie des Oscars et YouTube ont officialisé un accord pluriannuel qui fera de la plateforme vidéo le diffuseur exclusif des Oscars. Le contrat débutera avec la 101e cérémonie des Oscars en 2029 et se poursuivra jusqu'en 2033.

Le partenariat actuel avec Disney ABC se terminera quant à lui en 2028, après la symbolique 100e édition, clôturant ainsi une ère pour la télévision américaine qui accueillait l'événement depuis 1961.

Un gros accord entre l'Académie des Oscars et YouTube

Ce partenariat mondial va au-delà de la retransmission de la cérémonie principale. L'accord prévoit un accès en direct et gratuit pour plus de 2 milliards de spectateurs potentiels, incluant la couverture du tapis rouge, des contenus exclusifs en coulisses et l'accès au Bal des Gouverneurs.

YouTube s'est engagé à rendre l'événement accessible au plus grand nombre grâce à des fonctionnalités comme le sous-titrage et des pistes audio en plusieurs langues. L'exclusivité s'étend également à l'ensemble des événements organisés par l'Académie.

" Nous pourrons célébrer le cinéma, inspirer de nouvelles générations de cinéastes et offrir un accès à notre histoire cinématographique à une échelle mondiale sans précédent. "

Pour répondre à une baisse d'audience

Cette décision représente un tournant historique, faisant des Oscars la première des quatre grandes cérémonies de récompenses américaines à abandonner entièrement la télévision traditionnelle.

Ce virage répond à une baisse d'audience constatée depuis des années. L'Académie des Oscars cherche ainsi à conquérir un public plus jeune et plus international.

Une telle transition suscite néanmoins certaines inquiétudes à Hollywood, en raison de l'influence grandissante des plateformes de streaming.