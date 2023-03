À partir du 6 avril prochain, YouTube va faire un sacrifice qui concerne la manière dont certaines publicités sont affichées sur les vidéos. Le format " Overlay ads " ne sera ainsi plus proposé. Il s'agit des annonces en superposition lors de la lecture d'un contenu.

Un tel format est un ancien format pour les annonces, et il ne s'affiche actuellement que sur ordinateur, pas sur mobile où l'essentiel du trafic se fait. Il n'est plus vraiment au goût du jour et le sacrifice consenti par YouTube semble relativement modeste au final, même si la justification est d'améliorer l'expérience utilisateur.

" Nous estimons que l'impact de ce changement sur les revenus sera limité pour la plupart des créateurs, car d'autres formats d'annonces génèrent désormais un engagement plus important ", souligne aussi YouTube...

D'autres pistes que la publicité

Pour les autres types de formats avec les publicités sur YouTube, il n'y aura aucun changement. Il n'est pas clair si YouTube a dans un coin de la tête l'introduction de nouveaux formats d'annonces, en plus des annonces bumper, désactivables et autres non désactivables.

Dans une lettre ouverte en début de mois, Neal Mohan a indiqué vouloir donner aux créateurs davantage de moyens de gagner de l'argent, parmi les priorités de YouTube. La fin du format " Overlay ads " ne pourrait ainsi être qu'anecdotique.

Prenant la succession de Susan Wojcicki, le nouveau patron de YouTube a toutefois souligné des opportunités en dehors des publicités, notamment en développant l'activité d'abonnement, en investissant dans le shopping et en améliorant les offres de biens numériques payants.