YouTube Premium ne mène pas la grande forme : la version payante de la plateforme vidéo de Google peine à recruter des abonnés et pour cause, les avantages proposés ne sont pas forcément légion, et il existe des moyens détournés d'en profiter...

On ne parle pas forcément de partage de comptes entre les utilisateurs, mais surtout des bloqueurs de publicités qui font le ménage sur la plateforme alors même que l'abonnement met en avant l'absence de publicité comme son principal argument de vente.

Vers l'interdiction des bloqueurs de pub

C'est pourquoi Google mène actuellement des tests auprès de certains utilisateurs en les avertissant que les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés sur la plateforme YouTube et que deux options s'offrent à eux pour continuer d'accéder au service : payer un abonnement payant pour ne plus avoir de publicité, ou reste sur l'offre gratuite et accepter de visionner de la publicité.

Tentative maladroite d'orienter vers YouTube Premium

L'utilisation de bloqueurs de publicité sur YouTube, comme sur tout site Internet en général, entraine une baisse des revenus pour les plateformes et limite ainsi les capacités d'investissement des services. Compte tenu des frais énormes et grandissants de YouTube, Google cherche par tous les moyens à rentabiliser ses investissements.

Si la mesure était prise définitivement et diffusée à l'ensemble de la plateforme, certains créateurs de contenus pourraient voir leurs revenus exploser dans les mois qui viennent... Reste à savoir si les utilisateurs décideront de bouder la plateforme ou d'accepter la publicité, voire d'opter pour un abonnement YouTube Premium à 17,99€ par mois.