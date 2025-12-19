YouTube a pris la décision de fermer deux chaînes très populaires, Screen Culture et KH Studio. Basées en Inde et en Géorgie, elles diffusaient des bandes-annonces de films générées par IA et susceptibles de tromper les spectateurs. Ensemble, ces deux chaînes avaient amassé une audience de plus de 2 millions d'abonnés et dépassé le milliard de vues.

Pourquoi YouTube a-t-il agi avec une telle fermeté ?

La sanction de YouTube fait suite à une série d'avertissements. Plus tôt cette année, YouTube avait déjà suspendu la monétisation des deux chaînes après qu'une enquête de Deadline a mis en lumière leurs pratiques.

Pour être réintégrées au Programme Partenaire YouTube, elles avaient dû ajouter des mentions comme " fan trailer " ou " concept trailer " à leurs titres afin de clarifier la nature de leurs vidéos. Cependant, ces avertissements ont progressivement disparu de leurs publications les plus récentes, ce qui a été interprété comme une violation délibérée des règles.

" Une fois la monétisation réactivée, les chaînes sont revenues à des violations claires de nos politiques sur le spam et les métadonnées trompeuses, et en conséquence, elles ont été supprimées de la plateforme ", déclare un porte-parole de YouTube à CNET.

Une stratégie des chaînes pour dominer l'algorithme

Le succès de Screen Culture et KH Studio reposait sur une exploitation méthodique de l'algorithme de YouTube. La stratégie consistait à publier rapidement de fausses bandes-annonces pour des films très attendus, et en produisant constamment de nouvelles itérations pour saturer les résultats de recherche.

Deadline cite l'exemple du film The Fantastic Four: First Steps, pour lequel Screen Culture a créé pas moins de 23 versions différentes de la bande-annonce.

Certaines de ces vidéos parvenaient même à se classer plus haut que la bande-annonce officielle dans les recherches YouTube, en mélangeant des séquences réelles avec des images générées par IA.

Après la mise en demeure de Disney

D'après Deadline, certains studios demandaient secrètement à YouTube de rediriger les revenus publicitaires des faux trailers vers eux, au lieu de faire valoir leurs droits d'auteur pour les faire supprimer.

Le ton a toutefois changé. Disney a récemment envoyé une lettre de mise en demeure à Google pour l'arrêt de l'utilisation de ses personnages avec l'entraînement des modèles d'IA, et a pointé du doigt du contenu IA sur YouTube.

Cela a conduit YouTube à retirer des vidéos de personnages Disney générées par IA. Sur les chaînes Screen Culture et KH Studio, les personnages de Disney étaient omniprésents.