YouTube a procédé au retrait de nombreuses vidéos générées par IA. Une initiative qui fait suite à la lettre de mise en demeure de Disney. Le groupe Disney a accusé Google d'une violation massive de ses droits d'auteur.

Des vidéos en question ont été créées avec l'outil Veo de Google et comprenaient des figures populaires comme Mickey Mouse, des personnages de Star Wars et même des Simpsons.

Quelle a été la nature exacte de la mise en demeure de Disney ?

La missive pour Google ordonnait le retrait immédiat des vidéos et l'arrêt de l'utilisation des personnages de Disney pour l'entraînement des modèles d'IA, incluant Veo et Nano Banana.

Pour appuyer sa demande, Disney a fourni une longue liste de personnages et de franchises à protéger, dont des succès tels que La Reine des Neiges, Vaiana, Toy Story, des icônes de Marvel comme Iron Man et Deadpool, ou encore Lilo & Stitch et Winnie l'Ourson.

Le géant du divertissement a exigé que Google mette en place des garde-fous techniques pour empêcher que ses outils d'IA soient en capacité de générer du contenu basé sur des licences dans son giron.

Une réaction rapide de Google pour YouTube

Face à cette offensive, Google a adopté une posture conciliante. " Nous avons une relation de longue date et mutuellement bénéfique avec Disney, et nous continuerons à dialoguer avec eux. "

Google a également rappelé l'existence de ses propres outils de contrôle comme Content ID pour YouTube.

L'action a été rapide, et des contenus litigieux sur YouTube ont pour message : " Cette vidéo n'est plus disponible en raison d'une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur de la part de Disney ".

Disney a signé un accord avec OpenAI

Disney ne rejette pas l'IA générative, mais veut en maîtriser les conditions d'usage. La preuve en est l'annonce d'un accord avec OpenAI. Il permettra aux utilisateurs de Sora de créer des courts-métrages avec 200 personnages sous licence Disney. Dans le même temps, Disney investit dans OpenAI et en devient un client majeur.