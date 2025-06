Après avoir profondément transformé sa recherche web avec l'intelligence artificielle, Google applique désormais la même stratégie à YouTube. Les abonnés YouTube Premium peuvent accéder à un aperçu de cette nouvelle ère de recherche. Pour certaines requêtes, un carousel de résultats générés par l'IA s'affiche, offrant une collection de vidéos pertinentes avec des résumés. Parallèlement, l'outil conversationnel IA de YouTube est étendu à un plus grand nombre d'utilisateurs, qu'ils soient Premium ou non. Cette initiative vise une "expérience zéro clic", mais elle soulève déjà des inquiétudes majeures quant à l'impact sur l'engagement des créateurs et leurs revenus.

Comment fonctionne le nouveau système de recherche IA sur YouTube ?

Le principal ajout est un carousel de résultats IA qui apparaît en haut de la page de recherche. Lorsque vous effectuez une requête éligible, ce carousel affiche une sélection de vidéos pertinentes. Il propose aussi un résumé généré par l'IA pour chacune d'elles. L'idée ? Vous pouvez voir l'essentiel de l'information sans même cliquer sur la vidéo. Il suffit de toucher la vignette pour lancer la lecture directement depuis le carousel. Pour l'instant, cette fonctionnalité est en phase de test. Elle est limitée aux abonnés YouTube Premium qui l'activent via la page expérimentale de la plateforme. Mais attention, comme pour les AI Overviews de la recherche Google, cette option ne restera probablement pas facultative longtemps. Elle prendra sans doute le pas sur les résultats organiques, encourageant l'interaction directe avec l'IA de Google.

Qu'apporte l'expansion de l'outil conversationnel IA sur la plateforme ?

En parallèle de ce nouveau carousel, Google étend la portée de son chatbot IA conversationnel sur YouTube. Cette fonctionnalité était auparavant réservée aux membres Premium. Elle est désormais accessible à un public beaucoup plus large. Ce chatbot enrichit l'expérience utilisateur de plusieurs façons. Vous pouvez lui poser des questions sur une vidéo en cours de visionnage. Il peut vous recommander du contenu similaire. Il aide aussi à explorer des concepts complexes. Par exemple, il est capable de vous interroger sur les points clés d'une vidéo éducative ou académique, transformant ainsi le visionnage passif en une session d'apprentissage interactive. Google a d'ailleurs "promis" – ou "menacé", selon le point de vue – de déployer encore plus de fonctionnalités IA pour vous "aider à tirer le meilleur parti de YouTube". Attendez-vous à de nouvelles innovations.

Quel impact ces innovations IA pourraient-elles avoir sur les créateurs ?

C'est la grande question qui agite la communauté des créateurs YouTube. L'intégration de contenus générés par l'IA en tête des résultats de recherche pourrait réduire considérablement le nombre de clics sur les vidéos. Si l'utilisateur obtient l'information pertinente directement via le résumé de l'IA, il n'aura plus besoin d'ouvrir la vidéo, de la commenter, de s'abonner à la chaîne ou d'interagir autrement. Cette évolution est perçue comme une menace directe pour l'engagement des créateurs et leur capacité à générer des revenus. Le Wall Street Journal a récemment rapporté comment les AI Overviews de Google Search ont déjà "dévasté" le trafic vers les sites d'actualités. Les créateurs de YouTube craignent un scénario similaire. D'autant plus que les informations utilisées par le carousel IA proviennent directement de leurs contenus, alimentant ainsi l'IA Gemini de Google sans nécessairement leur apporter de la visibilité ou de la monétisation directe.

Quelle est la vision de Google derrière cette intégration de l'IA ?

La stratégie de Google est limpide : elle vise une expérience zéro clic. L'entreprise veut que les utilisateurs trouvent l'information le plus rapidement possible, sans avoir à naviguer loin. En plaçant l'IA au cœur de ses services, Google s'assure que les utilisateurs interagissent directement avec ses propres outils. Cette approche a déjà été testée et étendue sur la recherche web classique avec les AI Overviews, qui sont passés d'un petit sous-ensemble de requêtes à presque toutes les recherches. Le carousel de YouTube suit la même logique, avec des limitations initiales (shopping, lieux, activités, application mobile, vidéos en anglais) suggérant un déploiement progressif. L'objectif est clair : renforcer la position de Google comme point d'accès central à l'information et au divertissement, potentiellement au détriment des intermédiaires traditionnels, y compris les créateurs de contenu eux-mêmes. Cela pourrait consolider encore davantage le contrôle de Google sur la découverte et la consommation de contenu numérique.

FAQ