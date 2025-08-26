C'est une découverte qui suscite la perplexité. Plusieurs youtubeurs ont constaté des modifications étranges sur leur propre visage dans leurs vidéos : peau trop lisse, détails trop précis, aspect légèrement artificiel. Après des mois de rumeurs, la plateforme a fini par l'admettre : oui, une IA a bien retouché certaines vidéos sur YouTube Shorts, à l'insu total de leurs auteurs. Une expérimentation qui brouille dangereusement les lignes de la confiance.

Comment ces modifications par l'IA ont-elles été découvertes ?

L'alerte a été lancée par des YouTubeurs influents comme Rick Beato et Rhett Shull. En examinant leurs propres vidéos, ils ont découvert des éléments anormaux. "J'ai eu l'impression que je portais du maquillage", a déclaré Beato. Pour Shull, le problème est plus profond : "Ça a l'air généré par l'IA. Je pense que cela me dénature profondément [...] et que cela pourrait potentiellement éroder la confiance que j'ai avec mon public".

Leur enquête a mis en lumière une pratique discrète mais bien réelle, confirmant des plaintes isolées d'utilisateurs qui circulaient sur les réseaux sociaux depuis juin. L'IA de YouTube agissait en silence, en post-production, directement sur les serveurs de la plateforme.

Quelle est la justification de YouTube ?

Face à la polémique naissante, YouTube a réagi par la voix de son agent de liaison avec les créateurs, Rene Ritchie. Il a confirmé une "expérimentation" sur une sélection de Shorts utilisant une technologie de "machine learning traditionnelle pour déflouter, débruiter et améliorer la clarté des vidéos".

La plateforme compare cette pratique à ce que font les smartphones modernes lors de l'enregistrement. Un argument qui ne convainc pas les experts, qui soulignent une différence fondamentale : le manque de consentement. Contrairement à un réglage sur son téléphone, ici, c'est une entreprise qui modifie un contenu déjà finalisé et publié, sans en informer le créateur.

Cette pratique est-elle un cas isolé ?

Malheureusement non. Cette affaire s'inscrit dans une tendance de fond où la réalité que nous percevons est de plus en plus médiatisée par l'intelligence artificielle. On se souvient de Samsung, surpris en train d'améliorer artificiellement les photos de la Lune, ou de la fonction "Best Take" des Google Pixel, qui compile plusieurs photos pour créer un cliché de groupe parfait... qui n'a jamais existé.

La différence, c'est que ces technologies sont généralement contrôlées par l'utilisateur. Le cas de YouTube est plus pernicieux, car il s'agit d'une modification "top-down", imposée par la plateforme elle-même, ce qui pose une question fondamentale : à qui appartient vraiment le contenu une fois qu'il est en ligne ?

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que YouTube Shorts ?

YouTube Shorts est l'outil de YouTube destiné aux vidéos courtes et en orientation verticale, conçu pour rivaliser directement avec des plateformes telles que TikTok et Instagram Reels. C'est sur ce format que l'expérimentation de retouche par IA a eu lieu.

Toutes les vidéos YouTube sont-elles concernées ?

Non. Selon YouTube, l'expérimentation ne concernait qu'un nombre "limité" et "sélectionné" de vidéos sur YouTube Shorts. Les vidéos longues traditionnelles ne semblent pas affectées pour le moment.

Peut-on désactiver cette "amélioration" par l'IA ?

Pour l'instant, non. YouTube n'a pas communiqué sur la possibilité pour les créateurs de refuser cette modification automatique. La plateforme a simplement indiqué qu'elle "prendrait en compte les retours des créateurs et des spectateurs" pour faire évoluer ces fonctionnalités.