La plateforme YouTube se diversifie avec pour objectif de faire grimper le temps moyen d'utilisation et lance ainsi plus largement sa propre boutique de jeux.

Désormais, entre deux vidéos, il est possible de profiter de jeux vidéo via l'option Playables. Il s'agit d'une section qui regroupe différents jeux en HTML5, directement intégrées dans l'application YouTube sur mobile et PC, ou au sein du navigateur.

Actuellement, YouTube met en avant 75 titres aux genres variés, les plus populaires étant Angry Birds Showdown, Worlds of Wonders, ou encore Cut the Rope.

Pour encourager les utilisateurs à jouer, les titres enregistrent la progression des utilisateurs et les scores peuvent être partagés. Tous les titres ont la particularité d'être proposés gratuitement, sans aucun achat in-app ou verrou payant. Notons que pour l'instant, ils n'intègrent pas une seule publicité non plus.

L'option Playables était jusqu'ici réservée aux membres YouTube Premium, mais Google espère que le déploiement à plus large échelle permettra de faire remonter le temps moyen passé par les utilisateurs sur sa plateforme, en évitant de voir ces derniers partir sur leur smartphone ou une autre plateforme entre deux vidéos. C'est d'ailleurs ce que propose également Netflix, le géant de la SVOD.