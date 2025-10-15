YouTube commence le déploiement à l'échelle mondiale d'une série de mises à jour visuelles et de nouvelles fonctionnalités. Un nouveau design a pour ambition d'offrir " une expérience YouTube plus engageante, plus facile à naviguer et plus amusante ". Les changements concernent aussi bien le lecteur vidéo que la manière d'interagir avec le contenu.

Du changement pour le player vidéo de YouTube

La modification la plus visible concerne le lecteur vidéo lui-même, qui se veut désormais plus épuré et plus immersif. Sur mobile, Web et TV, ce sont des commandes repensées et des icônes conçues pour " rendre l'expérience de visionnage plus satisfaisante visuellement tout en masquant moins de contenu ".

YouTube précise également avoir amélioré la fonctionnalité permettant d'avancer ou de reculer rapidement en tapotant deux fois sur l'écran, afin qu'elle soit plus moderne.

Des interactions améliorées

YouTube ne s'est pas contenté de revoir l'aspect visuel. Les nouvelles fonctionnalités d'engagement bénéficient aussi d'une refonte.

Sur certaines vidéos, le bouton " J'aime " affichera une animation personnalisée et dynamique en fonction du contenu. Par exemple, une note de musique animée apparaîtra pour une vidéo musicale.

De plus, la gestion des commentaires a été revue avec un système structuré pour les réponses et une expérience de lecture plus ciblée. L'ajout de vidéos aux playlists a aussi été simplifié.

Il y a forcément des mécontents

YouTube parle " d'aligner l'énergie de notre contenu et l'apparence de notre interface ", et souhaite que son service " soit aussi vibrant et dynamique que les créateurs et les vidéos qu'il héberge ".

Sur mobile, les utilisateurs devraient remarquer des transitions plus fluides entre les onglets, améliorant l'expérience utilisateur globale.

Reste que comme à chaque évolution de ce type, des critiques commencent déjà à remonter. La nouvelle interface ne semble pas faire l'unanimité... le temps de s'y habituer.